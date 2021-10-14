Зам губернатора Павел Креков: список зон, свободных от ковида, будет расширяться до декабря

Павел Креков: Перечень зон будет расширяться. Это достаточно серьезная работа, которой мы будем заниматься в ближайшие недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Список зон, свободных от коронавируса, будет расширяться в Свердловской области до декабря 2021 года. Об этом сообщил в эфире радио «Комсомольская правда» [92.3fm] заместитель губернатора региона Павел Креков.

- Это первый указ губернатора о введении «Свободных зон от ковида» и не последний. Перечень зон будет расширяться. Это достаточно серьезная работа, которой мы будем заниматься в ближайшие недели. На первом этапе мы выбирали объекты, где наибольший процент вакцинированных сотрудников, - рассказывает Павел Креков.

Чиновники начали с себя, включив с 25 октября 2021 года в перечень учреждения власти всех уровней – муниципального, регионального и федерального.

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