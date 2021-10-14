Постановление не распространяется на граждан, имеющих медицинский отвод от профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции или переболевших в последние 6 месяцев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области расширен перечень профессий, подлежащих обязательной вакцинации против новой коронавируса. Теперь это также касается работников здравоохранения, социальной защиты и социального обслуживания, многофункциональных центров, объектов транспортной инфраструктуры (автовокзалов, аэропорта), общежитий, музеев, выставочных залов и площадок, библиотек.

Зоны COVID-free появятся в регионе уже с 25 октября.

- Все перечисленные категории граждан должны поставить первый компонент прививки в срок до 15 ноября, второй компонент – до 15 декабря 2021 года. Работодатели указанных сфер деятельности вправе отстранить от работы или перевести на дистанционный режим работы сотрудников, не имеющих ни одной прививки – со 16 ноября 2021 года, не имеющих законченного курса вакцинации – с 16 декабря 2021 года, - отмечают в оперштабе.

Врач лабораторной диагностики Александр Соловьев считает, что свободные от коронавируса зоны нужно было вводить еще летом 2021 года.

- Власти поставили срок до 1 декабря, чтобы в регионе появились QR-коды и «свободные зоны». Но что будет происходить эти два месяца? Заболеваемость продолжит расти. Кроме этого важно понимать, что с таким количеством заболевших в зонах COVID-free люди не будут защищенными, так как многие выступают переносчиками болезни. Ограничительные меры обсуждались еще летом, а получается так, что уже осень и ничего не делается. В общественном транспорте люди битком, дети по-прежнему ходят в школы. Единственный выход - создание коллективного иммунитета, но темпы вакцинации очень низкие , - объяснил в разговоре с «КП»-Екатеринбург Александр Соловьев.

Напомним, что работники в сфере образования, государственные гражданские и муниципальные служащие, работники органов власти и местного самоуправления обязаны получить первый компонент прививки против новой коронавирусной инфекции до 1 ноября, второй – до 1 декабря 2021 года.

ВАЖНО

Постановление не распространяется на граждан, имеющих медицинский отвод от профилактической прививки против новой коронавирусной инфекции или переболевших в последние 6 месяцев и имеющих медицинские документы, подтверждающие факт перенесенного заболевания COVID-19.

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