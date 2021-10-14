Павел Креков оценил возможность введения локдауна в Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков оценил возможность введения локдауна в регионе по причине роста заболеваемости коронавирусом. Об этом он рассказал на радио «Комсомольская правда».

- По поводу введения QR-кодов мы, безусловно, советуемся и с представителями бизнеса и с экспертным сообществом. Но, когда в день умирает по 50 человек, нельзя медлить. Есть общемировая практика, накопленный опыт, на который мы ориентируемся. И если уж говорить откровенно, то и интересы бизнеса мы учитываем. Я напомню, что мы не вводили локдаун. И не планируем его вводить. Второе - первая волна по QR-кодам коснулась бюджетных учреждений. Третье – введение «зон свободных от ковид» будет зависеть от понимания того, что бизнес существует не сам по себе. Это налогоплательщики, от которого в том числе питается и здравоохранение региона. Мы все это понимаем. С другой стороны перед нами стоит глобальная задача спасти тех, кто просо может уйти из этой жизни из-за коронавируса. Нам нужен компромисс.

Ранее на радио «КП» Павел Креков рассказал, что список мест, свободных от ковида, в Свердловской области будет формироваться до декабря 2021 года. С 25 октября в этот перечень войдут государственные учреждения всех уровней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Павел Креков объяснил, почему рестораны и кафе не вошла в список зон, свободных от ковида. Заместитель губернатора Свердловской области заявил, что этот список расширят (подробнее)

Замгубернатора Павел Креков: Обязательная вакцинация коснется медицинских работников и сотрудников музеев. Сейчас этот вопрос прорабатывают на уровне Главного санитарного врача Свердловской области (подробнее)