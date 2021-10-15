Губернатор Свердловской области рассказал, пустят ли детей в театры, музеи и кино без QR-кода

По словам губернатора, детей пускать в COVID-free зоны будут, несмотря на то, что у них не может быть QR-кода о вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

C 25 октября в Свердловской области начинают действовать COVID-free зоны. Пускать в них будут лишь тех, кто предъявит на входе QR-код, подтверждающий, что человек привился от коронавируса. Среди таких зон будут и театры, и музеи, и кинозалы. В связи с этим у жителей региона возник вопрос - а как в них попадут дети, ведь пока тех, кто младше 18 лет, от коронавируса не прививают. Этот вопрос они задали губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Глава региона опубликовал ответ на своей странице в Instagram. Так, он отметил, что детям вход в музеи, театры и кино не будет закрыт.

- Указ распространяется на людей старше 18 лет, потому что пока в России прививки делают только с этого возраста, - сказал Евгений Куйвашев. - Как только производители и эксперты получат исчерпывающие данные о полной безопасности препаратов для детей, начнется и их вакцинация. Но пока дети ходят у нас везде – в масках, с антисептиками, с дистанцией и в сопровождении привитых взрослых.

Добавим, что окончательный список COVID-free зон еще не сформирован. Он будет дополняться. Также на первом этапе QR-коды будут требовать с самих чиновников при входе на работу.