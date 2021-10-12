Вскоре без QR-кода, подтверждающего вакцинацию, нельзя будет попасть в определенные COVID-free зоны в Свердловской области. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Свердловской области QR-коды начнут действовать с 25 октября. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Евгений Куйвашев. Правда, заработают они не для всех. На первом этапе они будут действовать лишь для чиновников. То есть, без прививки от коронавируса и QR-кода, подтверждающего это, они не смогут попасть на работу.

- С этой даты все в резиденции и правительстве должны быть привиты от COVID-19 или иметь документ о перенесенной болезни, - написал Евгений Куйвашев. - Срок действия — полгода. В противном случае сотрудник будет отстранен. Это же правило распространяется на муниципальные администрации.

Прием непривитых граждан чиновники не прекращают. В каждом государственном или муниципальном учреждении должно быть предусмотрено специальное помещение для такой работы.

- Согласно изменениям в указ, наличие прививки с 25 октября станет обязательным и для посещения музеев, библиотек, выставочных центров, объектов физкультуры и спорта, за исключением профессиональных спортивных клубов, объектов спорта образовательных организаций, - уточняют в департаменте информационной политики Свердловской области.

А с 8 ноября список COVID-free зон, куда перестанут пускать без QR-кода расширится. В него войдут театры и филармонии, а также кинотеатры, концертные площадки, дома и дворцы культуры, санатории, базы отдыха и салоны красоты.

- С таким предложением выступил региональный Роспотребнадзор, - сказал губернатор. - Мы с коллегами его тщательно проработали и согласились. Соответствующий указ я уже подписал. Сейчас рассматриваем и другие объекты и сферы деятельности.

Получить QR-код можно будет после вакцинации от коронавируса. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все эти нововведения затрагивают лишь тех, кто старше 18 лет. Ведь прививаться от коронавируса, по крайней мере сейчас, могут лишь совершеннолетние люди. Следить за тем, чтобы непривитые люди не проникли в COVID-free зону должны будут сами собственники зданий и помещений. Они же должны будут проверять, не пытается ли человек пройти по чужому QR-коду.

QR-код появляется на странице портала Госуслуг человека после вакцинации. Ранее в Роспотребнадзоре отмечали, что отрицательный ПЦР-тест не сможет заменить человеку QR-код.

О том, что в Свердловской области планируют ввести COVID-free зоны с доступом лишь по таким кодам, стало известно две недели назад. Поводом к тому стала растущая заболеваемость коронавирусом. Уже несколько недель в регионе каждый день фиксируют большее 500 новых случаев заражения и больше 40 случаев смерти от COVID-19. Причем в оперативном штабе отмечали, что зоны, свободные от коронавируса начнут работать не одномоментно.

- Мы создадим горячую линию, куда можно будет обратиться, если QR-код не работает, - рассказывал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Мы не в один день будем создавать зоны без ковида. Какие-то откроем в первую очередь, какие-то к окончанию года.

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