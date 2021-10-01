В Свердловской области вводят QR-коды для посещения ресторанов и театров

В Свердловской области продолжается вакцинация от COVID-19. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области собираются ввести зоны, свободные от коронавируса. Об этом по итогам заседания оперативного штаба объявил заместитель губернатора Павел Креков. Попасть в них можно будет по специальному QR-коду, который получат привитые от COVID-19 жители, либо те, кто уже переболел коронавирусом.

- Губернатор дал поручение правительству проработать вопрос зон без ковида, - прокомментировал Павел Креков. - Речь идет о том, что мы будем создавать в основной части наших учреждений на территории региона зоны, где могут находиться люди либо привитые, что подтверждено QR-кодом, либо кто переболел, что тоже будет подтверждаться QR-кодом.

Без QR-кода нельзя будет попасть в кафе, рестораны, концертные залы, музеи, санатории и базы отдыха.

- Мы создадим горячую линию, куда можно будет обратиться, если QR-код не работает, - добавил Павел Креков. - Мы не в один день будем создавать зоны без ковида. Следующая неделя решающая. Возможно, какие-то откроем в первую очередь, какие-то к окончанию года.

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