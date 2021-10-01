1 октября в регионе обновился антирекорд заболеваемости. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области ввели обязательную вакцинацию. Постановление подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Козловских. На данный момент это касается работников сферы образования, обслуживания, а также государственных и муниципальных служащих.

- При анализе заболеваемости установлено, что чаще болеют люди трудоспособного возраста от 18 до 60 лет. Самый высокий удельный вес заболевших от количества зарегистрированных случаев в возрастной группе 30-49 лет - 31,9%, в данной возрастной группе регистрируется один из самых высоких показаний заболеваемости 95,9 на 100 тысяч населения, - отмечается в документе.

Стоит отметить, что 1 октября на Среднем Урале был обновлен антирекорд заболеваемости - 533 случая COVID-19 за сутки. Число скончавшихся от коронавируса с начала пандемии достигло 6 330.

- Состояние 710 госпитализированных оценивается как тяжелое, 442 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 342 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 5 144, - сообщили в оперштабе Свердловской области.

Ранее заместитель губернатора Павел Креков заявил о снижении темпов вакцинации несмотря на доступность вакцины. В конце сентября в регион завезли 100 тысяч доз вакцины.