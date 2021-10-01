За сутки выявили 533 новых случая - это новый антирекорд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за последние сутки было зарегистрировано еще 533 случая COVID-19. Это новый антирекорд. Общее количество зафиксированных в регионе случаев достигло 139 462.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей 158 жителей Екатеринбурга. Также у жителей Каменска-Уральского и Каменского района, Камышлова, Сысертского, Таборинского, Тавдинского и Талицкого городских округов, Алапаевска, Артемовского, Артинского, Асбестовского городских округов, Карпинска, Качканара, Кировграда, Верхней Салды, Верхотурья, Новой Ляли, Первоуральска, Полевского, Невьянска, Нижнего Тагила, Нижней Салды, Дегтярска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Ревды, Режа, ЗАТО Свободный, Североуральска, Арамильского, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верх-Невинского городского округа, Нижнесергинского района, Пышминского городского округа, Серова, Среднеуральска, Староуткинска, Сухого Лога, Верхней Пышмы, Волчанска, Горноуральского городского округа, Краснотурьинска, Красноуральска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Кушвы.

- Состояние 710 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 342 – на аппаратах ИВЛ. За сутки от ковида скончались 40 человек. Общее число смертей с начала пандемии – 6 330.