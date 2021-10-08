«Яблоку негде упасть»: из-за ввода QR-кодов в пунктах вакцинации в Свердловской области выросли очереди

На пунктах вакцинации вновь ажиотаж. Фото: Данил СВЕЧКОВ

Накануне главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов заявил о том, что в уральской столице в 1,5 раза увеличились очереди на вакцинацию. Объясняется это явление просто. В Свердловской области скоро появятся зоны свободные от COVID-19. Действовать они будут на развлекательных, спортивных и массовых площадках. А это значит, что попасть в ресторан, музеи, тренажерный зал или на концерт можно будет только по QR-коду, который присваивается человеку после вакцинации. В региональном Роспотребнадзоре объяснили, что нужно быть именно вакцинированным человеком. ПЦР-тест, подтверждающий, что ты не болеешь, котироваться не будет.

Кроме того, в регионе ввели обязательную вакцинацию для сотрудников органов власти и местного самоуправления, а также представителей сферы обслуживания, образования и муниципальной службы. В ближайшие два месяца они должны привиться.

- Если в течение месяца сотрудник не ввел первый компонент, то руководитель обязан отстранить его от работы, либо перевести на дистанционную деятельность, - объяснял Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. - Ответственность несет работодатель. Ему может грозить административное наказание в виде штрафа. Это может быть сделано повторно. Если и это не привело к изменениям, то могут быть применены санкции, вплоть до отстранения от руководящей должности.

Корреспонденты «Комсомолки» посмотрели, что творится в пунктах вакцинации, которые по-прежнему находятся в торговых центрах Екатеринбурга. Действительно ли желающих поставить прививку от коронавируса стало больше.

Многие решили привиться из-за введения зон COVID-free, куда не пустят тех, кто не защищен от коронавируса вакциной. Фото: Данил СВЕЧКОВ

СНОВА ОЧЕРЕДИ

ТРЦ «Гринвич». На часах 13.50. Работу пункт вакцинации начал в 10.00. На маленьком столике у входа три кнопки. Нажмешь на первую – получишь талон, чтобы поставить первый компонент «Спутник V». На вторую нажмешь, талон на «Спутник Лайт» вылезет. Третья кнопка отвечает за талоны на второй компонент. Но первые две кнопки закрыты карточками «Талонов НЕТ!».

- Сегодня талоны уже не дают. До трех здесь пункт работает, то есть час остался, а народу еще много, - рассказывает охранник, стоящий неподалеку.

Из-за большого количества желающих привиться, талоны скоро закончились. Фото: Данил СВЕЧКОВ

Как же много? Внутри пункта очереди нет. Нет ее и на входе. Люди спокойно сидят на скамейках, ждут. Если по головам посчитать, то едва ли два десятка наберется.

- Это вы с утра не видели, сколько тут было людей, - отмечает охранник. - Сейчас опять очереди большие стали. В августе по 300 в день приходило привиться. Потом вдруг спад случился. Человек 30 за день придет и все. А теперь, как про QR-коды эти сказали, опять много народу.

У пункта вакцинации в «Гринвиче» в середине дня. Утром, говорят, людей было в разы больше. Фото: Данил СВЕЧКОВ

Те, кто успели взять талон, сидят и ждут, глядя в телефоны. Уже нет той картины, которая была во многих пунктах в середине лета, когда люди, стоя толпой, самоорганизовывались и начинали самостоятельно вести списки, чтобы соблюдалась очередность. Чтобы справиться с этим, на пунктах вакцинации стали вводить электронные очереди по талонам. Но и от живых очередей так и не отказались.

- Мне талона не хватило, - вздыхает Андрей. - Но все равно сказали, что привьют, только попросили в живую очередь встать. Наверное, так сказали потому, что я пришел прививаться вторым компонентом. Первый еще в августе поставил. Признаться, сейчас людей все же меньше в очереди, чем летом. Тогда народу было больше. Я тут полчаса сижу, передо мной только человек 50 прошло. Вообще я в 40-й больнице хотел привиться, но там до 12.00 работает кабинет. Поэтому сюда приехал. А что делать? Без прививки сейчас уже не будет возможности сходить куда-нибудь. Да и на работе требуют тоже.

«ЗА ЧАС ОЧЕРЕДЬ СДВИНУЛАСЬ НА ДВА МЕТРА»

В это же время только-только начинал свою работу пункт вакцинации в ТЦ «Омега» на проспекте Космонавтов. И вот тут уже людей стояло много. Человек 40 выстроились в очередь у входа, как только двери пункта вакцинации распахнулись. И к хвосту снова и снова подходили новые люди.

- А где талоны брать? – спросила женщина.

- Нет тут талонов. Вон написано, что все в порядке живой очереди, - отвечают ей в толпе. - Берите анкету на столике и заполняйте.

Очередь из желающих привиться в «Омеге». Фото: Данил СВЕЧКОВ

О том, сколько привезли вакцины, тут не объявляли. Лишь сказали, что есть «Спутник V» и «Спутник Лайт».

- Я пришел за 20 минут до открытия. Все было закрыто. Решил сходить пообедать. Возвращаюсь – тут уже толпа, - разводит руками Николай. – Я так-то уже болел в мае коронавирусом. Но если сейчас никуда пускать не будут, то придется прививаться.

Очередь двигается медленно. В конце концов, некоторые машут рукой и уходят.

- Можете встать на мое место. В 16.00 еще в торговом центре «Белка» откроется пункт. Туда схожу, может, хоть там первым стану в очереди, - говорит Николай и уходит.

Люди постарше занимают свободные стулья. Люди помоложе, оценив сколько им еще придется ждать, уходят попить кофе и поесть, попросив тех, кто впереди, запомнить их.

Не все выдерживали и отстаивали очередь до конца - некоторые через время просто уходили. Фото: Данил СВЕЧКОВ

- Я тут вчера стояла целый час и лишь на два метра продвинулась, - вздыхает женщина рядом. – В «Парк Хаус» еще ездила, думала, что там меньше будет, а там 100 человек! Яблоку негде упасть, все как сельди в бочке.

Среди тех, кто терпеливо ждет, оказывается студентка, приехавшая в Екатеринбург из Пермского края. Она рассказывает окружающим, что в ее родном городе QR-коды уже пытались ввести по примеру Москвы, но очень быстро отказались от этой идеи.

- Люди просто перестали ходить в кинотеатры и кафе, все пришло в упадок, поэтому через две недели у нас их отменили. В маленьких городах, мне кажется, бесполезно это делать, - рассказывает девушка. - А тут деваться некуда. На работе выставили ультиматум – надо привиться. В университете говорят, что без сертификата о прививке практику не примут.

НЕ ВСЕ ПРИШЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ ИЗ-ЗА QR-КОДОВ

В ТЦ «Парк Хаус» пункт вакцинации находится на первом этаже – в помещении рядом с эскалатором у главного входа. Он начал работать в 14.00. Спустя час очередь от него растянулась по коридору торгового центра и ушла за угол. Из-за этого тем, кто пришел просто за покупками, сразу было и не понять, куда выстаивают очередь все эти люди.

- Куда тут все стоят? В кино? – в шутку спрашивает прохожий у тех, кто в хвосте.

- На вакцинацию, - вздыхая, отвечают ему.

Летом пункт вакцинации в «Парк Хаусе» работал на третьем этаже. Но теперь он открыт на первом. Фото: Данил СВЕЧКОВ

Новые люди все приходят и приходят, из-за чего очередь становится все длиннее. Кто-то заходит внутрь пункта вакцинации и выносит оттуда стопку анкет, которые надо заполнить. Вскоре она идет по рукам.

- Пойду ручку куплю, не забудьте, что я тут стоял, - говорит пожилой мужчина и уходит в сторону книжного.

- Я в шоке, что на такой большой город так мало пунктов вакцинации, - возмущается девушка, стоявшая рядом с ним. - До этого в «Гринвич» ездила, а там уже все талоны закончились.

Периодически в очереди раздавали анкеты, которые нужно заполнить перед вакцинацией. Фото: Данил СВЕЧКОВ

На вопрос о том, почему же не привились раньше, когда еще не было такого ажиотажа, многие пожимают плечами – так получилось.

- Я уже болела коронавирусом, - рассказывает Лариса. - Потом у меня операция была. После нее время ждала, чтобы привиться можно было. Вот и пришла сегодня, наконец. А то, что QR-коды вводят, на меня не повлияло никак. Я пенсионерка.

Пункт вакцинации в «Парк Хаусе». Вид изнутри. Очередь начиналась еще тут. Фото: Данил СВЕЧКОВ

Отметим, что 8 октября, в пятницу в Екатеринбурге работали шесть мобильных пунктов вакцинации в торговых центрах. Еще в одном ставили вакцину в аэропорту «Кольцово». Ранее в оперативном штабе говорили, что к 1 декабря в Свердловской области нужно привить от коронавируса 1 миллион 300 тысяч человек.

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