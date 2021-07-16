В Екатеринбурге очереди на вакцинацию от коронавируса занимают с 7 утра: 50 доз на 100 желающих

У пункта вакцинации в аэропорту «Кольцово». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общее количество всех случаев заболевания в Свердловской области превысило 100 тысяч человек. А 15 июля 2021 года был побит антирекорд по количеству человек заболевших в сутки – 484! Таких цифр не было даже во время второй волны. В пунктах вакцинации выстраиваются очереди за прививкой, но «Спутника V» хватает далеко не всем. Точнее, в регионе остро ощущается нехватка вакцины.

«Комсомолка» посмотрела, как обстоят дела в пунктах вакцинации Екатеринбурга. В городе 16 июля ставили прививку в четырех мобильных пунктах.

ОЧЕРЕДЬ НАДО ЗАНИМАТЬ С 07.00

Дверь-жалюзи медленно поднимается и из нее показывается сотрудник мобильного пункта вакцинации.

- Сегодня есть 50 доз первого компонента вакцины! – громко объявляет он.

По толпе, собравшейся перед входом, прокатывается вздох разочарования. Люди снова и снова повторяют тем, кто не расслышал: «Только 50 доз у них»

Очередь в пункт вакцинации в «Парк Хаусе». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Понять, почему эти слова произвели такой эффект не сложно. На вакцинацию пришли около ста человек. Привиться точно смогут не все.

- Я вообще 64-я в очереди, смотрите, - говорит Ольга и показывает цифру, написанную ручкой на ладони. - Надеюсь, кто-нибудь из пришедших передумает и тогда, может, я смогу привиться.

Мы находимся у мобильного пункта, работающего в торговом центре «Парк Хаус» на третьем этаже. Ставить прививки здесь начинают только в 10.00, но очередь из желающих стала собираться с 07.00, причем еще на улице, когда в сам торговый центр войти было нельзя. После того, как дверь-жалюзи поднялась, пришедшие передали медикам список. Они сами его составили. Точнее, сделала это 85-летняя пенсионерка, пришедшая раньше всех, чтобы очередь не превратилась в хаос.

- Я сама еще шестого числа привилась вторым компонентом. Пришла в 07.00, чтобы очередь для сына занять, а то его без прививки на работу грозят не пустить, а он у нас кормилец один, - рассказывает пенсионерка.

Несмотря на то, что люди сами составили список, кто и каким по счету пойдет делать прививку, у входа все-равно было тесно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первую же попытку пролезть без очереди собравшиеся люди строго пресекают. Входят на вакцинацию те, чье имя из списка громко объявляют. О социальной дистанции тут речи и не идет. Даже имея список, люди очень тесной толпой в несколько десятков человек стоят у двери и ждут, когда прозвучит их имя.

- Жаль, нет у меня такой бабулечки, которая будет с 07.00 для меня очередь занимать, - смеется Ольга, которая по-прежнему 64-я в очереди на одну из 50 вакцин. – Первый раз пришла, но, наверное, не буду больше прививаться. Некогда здесь часами сидеть. Работать надо.

Люди, пришедшие аккурат к открытию пункта вакцинации, начинают расходиться. Шансов привиться мало.

- Сюда не успели, поедем в пункт вакцинации в аэропорту «Кольцово». Там сегодня с 13.00 начнут прививки делать, - говорит Александр, уверяющий что на работе уже требуют справку о вакцинации. – Я сегодня первый раз, а жена уже привилась. Она в торговом центре «Академический» 3,5 часа сидела в очереди. Была трехсотой.

Свои номера желающие привиться писали в том числе и ручкой на ладони. Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕДЕЛЮ ПЫТАЛАСЬ ПРИВИТЬСЯ

В 10.00 открылся пункт вакцинации и в торговом центре «Мега». Но здесь картинка несколько иная. Желающих привиться тоже десятки, но никто не стоит толпой у входа – все сидят на скамейках и ждут, когда женский голос по громкоговорителю объявит их номер.

В 11.40 в пункте вакцинации «Меги» было около 50 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все дело в том, что здесь поставили терминал, нажав на которой можно получить талон с указанием очереди. Есть две кнопки – одна для тех, кто пришел ставить первый компонент, другая для тех, кто пришел ставить второй. На вопрос, а достаточно ли в этот пункт привезли вакцины и хватит ли ее для всех желающих, медики отвечают просто:

- Если аппарат талон вам выдал, значит, вакцина на вас еще есть.

С помощью терминала можно было записаться на прививку первым или вторым компонентом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Но все же здесь тоже люди выстраивались в очередь еще с раннего утра – с 07.00. И как рассказывают пришедшие на прививки, они точно также сами стали составлять список, чтобы определить очередь из тех, кто первым подойдет к терминалу и возьмет талон.

- Привилась наконец-то! - сказала Альфия, выходя из пункта вакцинации. – Неделю пыталась сделать это, никак не получалось. В понедельник в поликлинику свою приходила, а там сказали, что запись у них только на 11 августа. Мне посоветовали в «Парк Хаус» пойти, сказали, что там без очереди и без записи прививают. Я пришла, а там вообще первого компонента не было. Только второй и очереди огромные. Во вторник и среду первого компонента там снова не было, хотя мы там с 08.00 до 10.00 стояли ждали. В четверг пришла в 08.30, прождала до 10.00. Была 48-й в очереди, а всего привезли 40 вакцин. Тогда я в тот же день в «Мегу» поехала, но талонов в ее пункте вакцинации уже не было. А сегодня талоны есть.

Талоны, которые получали те, кто пришел привиться в пункт вакцинации в «Меге». Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ЭПИВАККОРОНЫ И КОВИВАКА НЕТ»

Третий мобильный пункт вакцинации, который работал в торговом центре «Академический» в одноименном микрорайоне, согласно объявлению открывался в 12.00. К этому времени у двери-жалюзи к нему уже собралось больше ста человек. Все, в общем-то, как везде. Люди пришли пораньше, начали сами в тетрадке записывать, кто каким по счету пойдет.

- С 10.00 в очередь начали люди записываться. Я с женой и детьми пришел к 11.00, оказались 43-ми по счету, - говорит Арсений. - Первую еще 25 июня мы поставили. Тогда за час сформировалась очередь в 100 человек. Все столпились, стояли рядом друг с другом. Вакцины хватило.

В торговом центре «Академический» пункт вакцинации разместился на втором этаже. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пункте вакцинации аэропорта «Кольцово» картина похожая. Много людей у входа. Список, который начали составлять сами желающие привиться. Среди них, кстати, можно было увидеть и тех, кто ранее пытался вакцинироваться на других пунктах. Только сам пункт вакцинации начал работу около 13.00 согласно своему расписанию. Плюс на двери висело объявление о том, что вакцин ЭпиВакКорона и КовиВак здесь нет. Прививают, как и везде «Спутником-V».

- С 12.30 стою здесь, в очереди 91-я, - говорит Татьяна. - Просто я вторую неделю везде хожу и не могу прививку поставить. Приехала сюда. В поликлинику бесполезно обращаться. Сказали, недели через две, может быть, по записи только получится. Хотелось бы знать, есть ли смысл стоять в очереди, или на нас не хватит.

Чтобы точно привиться, люди приходили в пункт вакцинации пораньше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В списке в 14.00 желающих привиться первым компонентом было уже 117, а вторым 27. Чуть позже дверь пункта вакцинации открылась и объявили, что первой вакцины осталась 71 доза. А второй еще достаточно.

- Второй раз здесь прививаюсь, - говорит один из мужчин. - Когда первую делал, тоже то ли 50, то ли 80 доз привезли. И очередь около 120 человек.

В аэропорту. Перед тем как сделать прививку, люди заполняют анкеты. То и дело кто-нибудь просит ручку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОФИЦИАЛЬНО

Что делают власти, чтобы избежать очередей в пунктах вакцинации?

В эфире радио «Комсомольская правда» (92,3FM) заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков объяснил:

- Во вторник, 13 июля, мы разработали меры, которые помогут решить эту проблему. Первое – нам нужно будет увеличивать количество бригад, работающих в торговых центрах. Будем привлекать медицинских работников из тех учреждений, которые не связаны с коронавирусной инфекцией. Второе – мы привлечем к вакцинации ряд учреждений, которые не имеют так называемого приписного населения, но имеют консультативные поликлиники. Например, 40-ую больницу. Третье – надо наводить порядок с записью на сайте Госуслуг. Я разговаривал со многими людьми. Одна женщина мне сказала: «С удовольствием бы пошла в поликлинику, но не могу записаться. Отправила запрос, а ответ не приходит уже вторую неделю». Тут есть и технические причины, и человеческий фактор. Сейчас мы мониторим все наши поликлиники, чтобы наладить нормальную запись на сайте Госуслуг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Будут ли в Свердловской области вакцинировать школьников и студентов: отвечает Павел Креков

Заместитель губернатора Свердловской области в эфире радио «Комсомольская правда» (92.3FM) рассказал, чего ждать от третьей волны коронавируса (Подробнее)