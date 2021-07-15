Будут ли в Свердловской области вакцинировать школьников и студентов: отвечает Павел Креков

Об антиковидных мерах в эфире радио рассказал Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Коронавирус в Свердловской области бьет антирекорды. В четверг, 15 июля, за сутки зарегистрировали уже 484 новых случая COVID-19. С такой скоростью зараза не распространялась по Уралу даже в прошлом году. В эфире радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков ответил на вопросы, каких ограничений нам ждать, и что стало причиной скачка заболеваемости.

ПОШЕЛ С КОВИДОМ НА СВАДЬБУ – ЗАРАЗИЛ ВСЕХ ГОСТЕЙ

- Сразу же после проведения «Иннопрома» в Свердловской области начали фиксировать повышенное количество заболевших коронавирусной инфекцией. Как-то эти два факта связаны?

- Абсолютно не связаны. Рост коронавирусной инфекции был зафиксирован еще до «Иннопрома». Во-вторых, вы справедливо сказали «сразу». Если «сразу», то это никакого отношения не имеет к «Иннопрому», потому что инкубационный период у болезни - от пяти дней до двух недель. В-третьих, «Иннопром» - единственное мероприятие, где каждый участник проходил ПЦР-тестирование, прежде чем пройти на площадку. Причем тесты были не трехдневной давности, а суточной.

- Но почему его решили проводить во время пандемии?

- «Иннопром» - это очень крупный инвестиционный проект, и он питает наш регион на протяжении нескольких лет после того как выставка проведена. Заключаются соглашения, строятся предприятия, развиваются связи и так далее. В том числе развитие медицины.

В Екатеринбурге сейчас работает несколько пунктов мобильной вакцинации, помимо поликлиник. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Почему же тогда произошел этот всплеск заболеваемости?

- Всплеск произошел в целом по стране. Началось все с крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург. С двухнедельным опозданием распространилось по регионам. Причины общие. Появилось большое количество людей, уязвимых к новому штамму коронавируса. Кто-то переболел полгода назад, но потом у них снизилось количество антител. Появилось пренебрежение санитарными мерами безопасности. И все это совпало с завершением учебного года.

- Еще недавно поселок Таборы был зоной свободной от COVID-19. Но третья волна коронавируса накрыла и его. Как оказывается медицинская помощь в таких отдаленных поселениях?

- Если у человека нормальная сатурация (насыщение крови кислородом. Ее можно быстро проверить с помощью пульсиксометра, - Прим. Ред.), если нет изменений в дыхании, высокой температуры, то пациент в условиях изоляции, дома, проходит медикаментозное лечение. Если болезнь протекает тяжело, пациента на скорой доставляют в ближайший госпиталь, который занимается коронавирусной инфекцией. Если это небольшой населенный пункт, то достаточно заболеть одному-двум, чтобы зараза распространилась среди многих.

- Известны такие случаи?

- В позапрошлую волну был случай, когда человек, узнавший, что он бессимптомно болен, благополучно пошел на сельскую свадьбу. Там они хорошо посидели. Потом все, кто был на этой свадьбе, оказались нашими пациентами.

НАДО НАВОДИТЬ ПОРЯДОК НА САЙТЕ «ГОСУСЛУГ»

- В торговых центрах огромные очереди из желающих вакцинироваться. Как эту проблему решают региональные власти?

- Во вторник, 13 июля, мы разработали меры, которые помогут решить эту проблему. Первое – нам нужно будет увеличивать количество бригад, работающих в торговых центрах. Будем привлекать медицинских работников из тех учреждений, которые не связаны с коронавирусной инфекцией. Второе – мы привлечем к вакцинации ряд учреждений, которые не имеют так называемого приписного населения, но имеют консультативные поликлиники. Например, 40-ую больницу. Третье – надо наводить порядок с записью на сайте Госуслуг. Я разговаривал со многими людьми. Одна женщина мне сказала: «С удовольствием бы пошла в поликлинику, но не могу записаться. Отправила запрос, а ответ не приходит уже вторую неделю». Тут есть и технические причины и человеческий фактор. Сейчас мы мониторим все наши поликлиники, чтобы наладить нормальную запись на сайте Госуслуг.

В основном в Свердловской области сейчас прививают от коронавируса вакциной «Спутник-V». Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На «Иннопроме» было представлено лекарство от коронавируса «Ковид-глобулин», которое создали на основе плазмы крови тех, кто уже переболел. В нашем регионе будет выпускаться это лекарство?

- Это будет решать федеральный Минздрав. Препарат пока находится в стадии клинических испытаний. В основу медикамента, о котором вы ведете речь, положена система, которая уже используется. Мы активно используем плазму крови переболевших людей, и у нас создан специальный банк крови.

- Во вторник вы сказали, что к нам в регион скоро поступит вакцина «Спутник Лайт». Где она появится в первую очередь и как можно сделать прививку?

- На этот вопрос я смогу ответить, когда буду понимать, какой объем поставок у нас будет. «Спутник Лайт» проходит третью стадию клинических испытаний. Препарат поступит к нам в регион в течение июля. Объемы поставок будут небольшими.

О ГЛАВНОМ ЭФФЕКТЕ ВАКЦИНАЦИИ

- Губернатор Евгений Куйвашев сообщил, что в регионе у нас болеет каждый сотый вакцинированный. А глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал другую цифру - заболел каждый двухсотый из тех, кто привился. Почему же в нашем регионе после прививки от COVID-19 болеют в два раза чаще, чем в целом по стране?

- «Заболел» - это значит, появилась симптоматика, которая, возможно, связана с ангиной, с пневмонией и так далее. Не у всех этих людей в итоге был подтвержден коронавирус. Министр здравоохранения говорит именно о случаях, которые подтверждены ПЦР-исследованиями, клиниками и так далее. Поэтому наши цифры ничем не отличаются от российских. Мы имеем примерно 1% заболеваемости. Хотя я еще раз хотел бы всех призвать бояться не столько того, заболею я или нет, а того, что я заболею тяжело. Если вы вакцинированы, то последствия исчезают, и вы заболевание переносите намного легче. Это самый главный эффект вакцинации.

- Будут ли прививать школьников в преддверии нового учебного года?

- Сейчас существующие вакцины исследуют на возможность прививать ими детей. Теоретически ограничения отсутствуют, но это должны подтвердить клинические испытания. Испытания должны закончиться к новому учебному году. «Спутник Лайт» рассматривался изначально как вакцина, предрасположенная к тому, чтобы ею вакцинировать несовершеннолетних. Вполне возможно, что она с этой целью и будет использоваться.

По словам экспертов, вакцинация не обязательно предотвратит заражение, но точно облегчит течение болезни. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Появилась информация, что студентов будут переводить на дистанционное обучение из-за отсутствия прививок от коронавируса. Согласовано ли это с региональным оперативным штабом?

- Такого рода решение имеет право принимать каждое учебное заведение. Об этом было сказано и федеральными руководителями, и нами. Задача поставлена перед всеми одна – убедить людей максимально вакцинироваться. При этом действительно высшие учебные заведения вправе самостоятельно принимать решение о разных формах обучения. Они вправе принять меры для того, чтобы обезопасить преподавательский и студенческий состав. Я знаю, что многие высшие учебные заведения уже предупредили своих студентов о том, что к непосредственным занятиям будут допущены те, кто вакцинирован. Это решение мне абсолютно понятно, оно в компетенции руководителей учебных заведений.

ПОЯВЯТСЯ ЛИ НА УРАЛЕ QR-КОДЫ

- Вопрос от радиослушателя: почему не построили инфекционный центр в таком большом городе, как Екатеринбург?

- Лечит же не только центр, лечат люди. Но проект этого центра есть, и мы его рассматриваем с федерацией. Он появится через несколько лет. Но нам нужно подготовить примерно 400 докторов. Не забрать их из других больниц, а именно подготовить средний медицинский персонал, младший медицинский персонал… Это достаточно серьезная работа, которая не может быть сделана за несколько месяцев.

- Крестный ход отменили, но мы понимаем, что люди все равно пойдут. Почему нельзя принять меры?

- Меры должны будут принимать те, кто ответственен за проведение мероприятия. Мы свою позицию выразили. Есть постановление главного санитарного врача России, которое регламентирует эту работу, есть позиция руководства митрополии и епархии по поводу того, что Крестного хода не будет. Дальше должна включаться ответственность конкретных людей. Давайте будем думать о безопасности своей и своих близких.

- А может, нужно было организовать? Разбивать верующих на группы, например, по 10 человек, либо пускать с прививками, с ПЦР-тестами или это невозможно?

- Теоретически это возможно, но ПЦР-тесты нужно делать заранее для того, чтобы за сутки до проведения мероприятия охватить тысячи людей. На «Иннопроме» за ПЦР-тесты люди платили. Вопрос – готовы они это сделать для Крестного хода? У людей разный уровень дохода.

- В ближайшее время у нас введут QR- коды, как в Москве?

- Сегодня у нас интерес к вакцинации и без этих мер очень высокий. Когда мы будем чувствовать его снижение, мы к этому вопросу вернемся.

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