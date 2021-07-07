Число заболевших в сутки стремится к новому анти-рекорду Фото: Иван МАКЕЕВ

Вице-губернатор Свердловской области Павел Креков назвал условия введения QR-кодов в регионе. По словам чиновника, это возможно при ухудшении эпидемиологической обстановки на Среднем Урале. При этом он заверил, что портал Госуслуг будет оперативно выдавать разрешения на посещения заведений тем, кто привился от коронавируса.

- Не планируем решение в ближайшие дни, но ситуация меняется. Если будет ситуация ухудшаться, то это возможно. Об этом уже ранее говорил губернатор Куйвашев. Целый ряд стран Европы уже нормально перешли на режим использования QR-кодов, я не удивлюсь, если через несколько месяцев станет для нас обыденным. Я бы сам, как гражданин, пошел в то заведение, где безопасно. Речь не только про общепит, но и про музеи и другие места скопления людей, - заявил Павел Креков.

Напомним, что в этом году был отменен марафон «Европа – Азия», а также фестиваль Ural Music Night. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 96 137. Число смертей достигло 3 944.

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