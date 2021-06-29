Губернатор Свердловской области опроверг фейки о выплатах за смерть после вакцинации от COVID-19

Глава региона отметил, что в Свердловской области от коронавируса привились больше 650 тысяч человек. Из них шесть тысяч потом заразились, но в реанимацию не попал никто. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по социальным сетям стала расходиться фейковая информация о выплате членам семьи человека, умершего из-за осложнений после вакцинации от коронавируса. Якобы даже на Госуслугах появился такой раздел. Сегодня, 29 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев опровергнул ее.

- За время пандемии публиковали много неправды о коронавирусе, но такой наглой и грубой лжи я еще не встречал, - написал губернатор на своей странице в Instagram. - Во-первых, в Свердловской области нет выплат, о которых говорится в скриншотах, наводнивших соцсети. И быть их не может.

По социальным сетям в Свердловской области стали распространяться фейки о выплатах членам семей, чьи близкие умерли после вакцинации. Фото: instagram.com/evgenykuyvashev/

Также губернатор отметил, что от коронавируса привились больше 650 тысяч жителей Свердловской области. При этом заболели после нее 6 тысяч человек.

- Все они лечились или лечатся амбулаторно, ни один из пациентов не попал в реанимацию, - добавил Евгений Куйвашев. - Умерших от прививки от ковида или сопутствующих заболеваний в регионе нет. Еще раз подчеркну: после вакцинации в Свердловской области никто не умер. Это сухая статистика. Я расстроен тем, что кто-то из жителей региона распространяет подобную недостоверную информацию. Я вынужден напомнить, что в России в таких случаях действует закон о фейк-ньюз. Отговаривая кого-то от прививки, вы ставите под угрозу жизни этих людей.