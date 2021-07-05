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Здоровье5 июля 2021 17:43

Врач Александр Соловьев: на Урале нужны жесткие меры, других вариантов нет

Эксперт лабораторной диагностики рассказал о ситуации с COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Авторы (2):
Людмила ВАРАКИНА
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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Ситуация с коронавирусом на Урале продолжает ухудшаться

Ситуация с коронавирусом на Урале продолжает ухудшаться

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце июня 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в первой декаде июля на Средний Урал придет третья волна коронавируса. Сразу после этого заявления в Екатеринбурге и других городах региона начали отменять и переносить крупные мероприятия. Однако «Иннопром» решили провести, хотя статистика по новым случаям заболеваний COVID-19 в регионе растет каждый день.

Эксперт лабораторной диагностики, врач Александр Соловьев на радио «Комсомольская правда» рассказал о том, нужно ли в нынешних условиях проводить международную выставку, чем опасная новая волна коронавируса и уместна ли сейчас в России ревакцинация.

ЧЕМ ОПАСЕН «ИННОПРОМ»?

С 5 по 8 июля в Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка «Иннопром», на которую допустили ограниченный круг лиц, сдавших ПЦР-тест. В первый день работы здесь появился российский премьер Михаил Мишустин, а также руководство Свердловской области.

Несмотря на меры предосторожности, перед открытием выставки у главного входа в павильон «Екатеринбург Экспо» скопилось несколько сотен гостей. Никакой социальной дистанции никто не соблюдал.

По мнению Александра Соловьева, организаторы мероприятия приложили максимум усилий, чтобы все проходило безопасно:

- В этой связи особую роль играет организация тестирования всех посетителей «Иннопрома» вне зависимости от того, какой статус у посетителя. Болел ни он раньше, вакцинировался ли он.

При этом, эксперт согласен с тем, что в нынешней ситуации любые групповые и массовые мероприятия опасны, так как связаны со сверхраспространением коронавируса.

Вакцинация в регионе идет медленно

Вакцинация в регионе идет медленно

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- ПЦР-методика чувствительна, если человек, сдающий анализ, находится в инкубационном периоде, когда у него еще очень низкая концентрация коронавируса. В этом момент он может не быть еще опасен для окружающих. Ценность такого метода повышается, когда он выполняется несколько раз. Трехкратное ежедневное исследование повышает чувствительность этого метода до 98%, - говорит Александр Соловьев. - С одной стороны понятно, что предприняты меры максимальной безопасности для «Иннопрома», с другой стороны, понятно, что есть еще и обслуживание этого мероприятия в гостиницах, в логистических решениях. Это затрагивает гораздо больше людей, чем можно представить.

По словам Александра Соловьева, подобные мероприятия в целом ряде стран, и у нас в стране приводят к последующему эпидемиологическому неблагополучию, начиная от футбольных мероприятий, когда огромное количество болельщиков, вернувшихся в Финляндию и Швецию, привезли с собой случаи инфицирования «Дельтой». Мы знаем о крайнем неблагополучии в небольшом регионе - Великобритании, где происходила встреча G7. Поэтому с эпидемиологической точки зрения проведение в такой период выставки, конечно, нежелательно.

ЧЕМ СТРАШНА ТРЕТЬЯ ВОЛНА

Если судить по свежим цифрам от оперштаба, то Свердловская область уже приблизилась к показателям конца ноября – начала декабря 2020 года по числу пациентов среднетяжелой формы, так, и что еще более печально, с тяжелой формой, и находящихся на ИВЛ.

Смертность, при этом, в регионе превышает показатели осени – начала зимы прошлого года.

- Мне кажется, что ограничительные меры - единственный способ снизить безудержное распространение вируса сейчас среди населения. Я очень сильно надеюсь, что будут приняты меры в ближайшее время, которые более жестко повлияют на нашу жизнь. К сожалению, с этим нужно смириться, потому что у нас нет другого варианта. Любые варианты промедления – это увеличение числа тяжелых больных, будет расти смертность, в том числе и материнская смертность. Потому что и беременные болеют, для них риски неблагоприятных исходов в 20 раз выше.

Сейчас в регионе появились группы людей, которые требуют ревакцинации, потому что прошло полгода после первой прививки, либо после того, как они заболели коронавирусом.

Александр Соловьев считает, что вакцинация поможет избежать тяжелых последствий

Александр Соловьев считает, что вакцинация поможет избежать тяжелых последствий

- Это очень непростой вопрос для человечества. Коронавирус ставит нас перед очень непростой ситуацией: как поступить правильно. С одной стороны значительное число людей в России не получило вакцину в принципе в отличие от ряда стран, где вакцинацией охвачены значительные группы, превышающие 60-ти и 70-% порог взрослого населения. Там активно идет вакцинация детского населения, начиная с 12-ти летнего возраста, - говорит врач. - И в этот момент рассуждать о том, чтобы развернуть в России ревакцинацию, это неэтично на мой взгляд. Те люди, которые получили хотя бы одну дозу вакцины, они уже формируют защитный иммунитет, пусть и недостаточный для максимальной защиты, но достаточно неплохой.

Одна из первоочередных задач, чтобы как можно больше людей получило вакцину, считает Соловьев.

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