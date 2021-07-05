Врач Александр Соловьев: на Урале нужны жесткие меры, других вариантов нет

Ситуация с коронавирусом на Урале продолжает ухудшаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце июня 2021 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в первой декаде июля на Средний Урал придет третья волна коронавируса. Сразу после этого заявления в Екатеринбурге и других городах региона начали отменять и переносить крупные мероприятия. Однако «Иннопром» решили провести, хотя статистика по новым случаям заболеваний COVID-19 в регионе растет каждый день.

Эксперт лабораторной диагностики, врач Александр Соловьев на радио «Комсомольская правда» рассказал о том, нужно ли в нынешних условиях проводить международную выставку, чем опасная новая волна коронавируса и уместна ли сейчас в России ревакцинация.

ЧЕМ ОПАСЕН «ИННОПРОМ»?

С 5 по 8 июля в Екатеринбурге проходит международная промышленная выставка «Иннопром», на которую допустили ограниченный круг лиц, сдавших ПЦР-тест. В первый день работы здесь появился российский премьер Михаил Мишустин, а также руководство Свердловской области.

Несмотря на меры предосторожности, перед открытием выставки у главного входа в павильон «Екатеринбург Экспо» скопилось несколько сотен гостей. Никакой социальной дистанции никто не соблюдал.

По мнению Александра Соловьева, организаторы мероприятия приложили максимум усилий, чтобы все проходило безопасно:

- В этой связи особую роль играет организация тестирования всех посетителей «Иннопрома» вне зависимости от того, какой статус у посетителя. Болел ни он раньше, вакцинировался ли он.

При этом, эксперт согласен с тем, что в нынешней ситуации любые групповые и массовые мероприятия опасны, так как связаны со сверхраспространением коронавируса.

Вакцинация в регионе идет медленно Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

- ПЦР-методика чувствительна, если человек, сдающий анализ, находится в инкубационном периоде, когда у него еще очень низкая концентрация коронавируса. В этом момент он может не быть еще опасен для окружающих. Ценность такого метода повышается, когда он выполняется несколько раз. Трехкратное ежедневное исследование повышает чувствительность этого метода до 98%, - говорит Александр Соловьев. - С одной стороны понятно, что предприняты меры максимальной безопасности для «Иннопрома», с другой стороны, понятно, что есть еще и обслуживание этого мероприятия в гостиницах, в логистических решениях. Это затрагивает гораздо больше людей, чем можно представить.

По словам Александра Соловьева, подобные мероприятия в целом ряде стран, и у нас в стране приводят к последующему эпидемиологическому неблагополучию, начиная от футбольных мероприятий, когда огромное количество болельщиков, вернувшихся в Финляндию и Швецию, привезли с собой случаи инфицирования «Дельтой». Мы знаем о крайнем неблагополучии в небольшом регионе - Великобритании, где происходила встреча G7. Поэтому с эпидемиологической точки зрения проведение в такой период выставки, конечно, нежелательно.

ЧЕМ СТРАШНА ТРЕТЬЯ ВОЛНА

Если судить по свежим цифрам от оперштаба, то Свердловская область уже приблизилась к показателям конца ноября – начала декабря 2020 года по числу пациентов среднетяжелой формы, так, и что еще более печально, с тяжелой формой, и находящихся на ИВЛ.

Смертность, при этом, в регионе превышает показатели осени – начала зимы прошлого года.

- Мне кажется, что ограничительные меры - единственный способ снизить безудержное распространение вируса сейчас среди населения. Я очень сильно надеюсь, что будут приняты меры в ближайшее время, которые более жестко повлияют на нашу жизнь. К сожалению, с этим нужно смириться, потому что у нас нет другого варианта. Любые варианты промедления – это увеличение числа тяжелых больных, будет расти смертность, в том числе и материнская смертность. Потому что и беременные болеют, для них риски неблагоприятных исходов в 20 раз выше.

Сейчас в регионе появились группы людей, которые требуют ревакцинации, потому что прошло полгода после первой прививки, либо после того, как они заболели коронавирусом.

Александр Соловьев считает, что вакцинация поможет избежать тяжелых последствий

- Это очень непростой вопрос для человечества. Коронавирус ставит нас перед очень непростой ситуацией: как поступить правильно. С одной стороны значительное число людей в России не получило вакцину в принципе в отличие от ряда стран, где вакцинацией охвачены значительные группы, превышающие 60-ти и 70-% порог взрослого населения. Там активно идет вакцинация детского населения, начиная с 12-ти летнего возраста, - говорит врач. - И в этот момент рассуждать о том, чтобы развернуть в России ревакцинацию, это неэтично на мой взгляд. Те люди, которые получили хотя бы одну дозу вакцины, они уже формируют защитный иммунитет, пусть и недостаточный для максимальной защиты, но достаточно неплохой.

Одна из первоочередных задач, чтобы как можно больше людей получило вакцину, считает Соловьев.

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