Свердловская область вошла в топ регионов, где больше всего пьют и курят

Нездоровое питание наносит существенный вред здоровью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская область вошла в рейтинг регионов, в которых население наиболее подвержено воздействию факторов нездорового образа жизни. Речь о несбалансированном питании, употреблении алкоголя и курении. Такие данные приведены в докладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году» (есть в распоряжении «КП»-Екатеринбург).

Согласно документу, в России таким факторам подвержены свыше 64 миллиона человек, а это почти 45,5% всего населения страны. Говорится в докладе и о том, что эти факторы влияют и на распространенность болезней системы кровообращения, органов дыхания, ЖКТ, эндокринной системы, приводят к увеличению риска злокачественных новообразований.

Нездоровый образ жизни может привести к различным заболеваниям.

В число регионов, где больше всего курят и пьют, помимо Свердловской области, вошли Воронежская, Ленинградская, Амурская области, Ненецкий автономный округ, Хакасия и Республика Крым.

К регионам, где эти факторы меньше всего влияют на образ жизни и здоровье населения, относятся Тамбовская область, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская Республики, Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика и Чукотский автономный округ.

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