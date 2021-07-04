В Екатеринбурге детей, отравившихся хлором в сауне, отпустили из больницы домой

Дети почувствовали себя плохо после купания в бассейне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совместный поход в сауну на улице Братской двух семей обернулся госпитализацией их детей. Девятилетний мальчик и десятилетняя девочка после купания в бассейне вдруг почувствовали себя плохо. По предварительной версии, малыши надышались парами хлора, добавленного в воду. После случившегося врачи, осмотревшие детей, вызвали полицию.

- Врачи сейчас оказывают детям необходимую помощь, - прокомментировал Валерий Горелых, пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области. - Руководством территориального ОВД к установлению обстоятельств произошедшего подключены специалисты подразделения по делам несовершеннолетних. Они сейчас проверяют, не нарушались ли санитарные нормы, и кто конкретно отвечает в этом учреждении за контроль безопасности граждан.

Также свою проверку организовали сотрудники Следственного комитета. Решается вопрос с возбуждением уголовного дела по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

- Устанавливается степень тяжести вреда здоровью, причиненного посетителям сауны, и точное число пострадавших, - добавили в СУ СКР по Свердловской области. – По предварительным сведениям, состояние здоровья детей вне опасности. Они отпущены домой.

В прокуратуре Чкаловского района Екатеринбурга тем временем проверит, как соблюдались требования законодательства об охране жизни и здоровья детей.

- По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - уточняют в прокуратуре Свердловской области.