Роспотребнадзор Свердловской области призвал уральцев не купаться в водоемах региона

Ни одна зона рядом с водоемами не работает по правилам Фото: Павел КЛОКОВ

Роспотребнадзор Свердловской области рекомендовал уральцам не купаться в водоемах региона. В ведомстве уточняют, что в 2021 году ни один из собственников пляжей не обратился за получением санитарно-эпидемиологических заключений. Это значит, что ни одна зона рядом с водоемами не работает по правилам, хотя это требование Федерального закона.

- По состоянию на 24 июня 2021 года отобрано и исследовано 138 проб воды на санитарно-химические показатели, 534 пробы на микробиологические показатели, 126 проб на паразитологические показатели, - сообщают в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

Результаты исследований показали, что 71,7 % отобранных проб не соответствуют требованиям СанПиН по сантитарно-химическим показателям, еще 13,8 % - по микробиологическим показателям и 7,9 % проб - по паразитологическим показателям.