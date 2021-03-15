В Екатеринбурге у школьника во рту взорвался вейп и выбил ему зубы

Подросток получил травмы после курения вейпа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Не всегда доводит до добра увлечение модными гаджетами, особенно, если дело касается вредной привычки. В минувшие выходные электронная сигарета – вейп, взорвалась прямо во рту ученика 47-й гимназии в Екатеринбурге.

- Инцидент произошел во внеурочное время не на территории школы, - сразу уточнили в городском департаменте образования.

В результате взрыва электронной сигареты парню выбило зубы, после чего подросток попал в одну из городских больниц. Юный экспериментатор находится в стабильном состоянии, ему выписали больничный лист.

К расследованию инцидента подключились специалисты отдела полиции по делам несовершеннолетних. Для них главный вопрос: откуда у ребенка в руках оказался вейп, ведь курительные электронные устройства приравняли к табачной продукции и запретили продавать школьникам.

По мнению главного врача областной наркологической больницы Свердловской области Антона Поддубного, такие устройства могут быть опасны из-за аккумуляторов, а также из-за жидкости внутри них.

- Это устройство с аккумуляторной батареей, оно может взорваться. Такое может произойти и с сотовым телефоном, но там производитель заинтересован в качестве изделия. А вейпы производятся непонятно кем, где и как, - рассказывает эксперт. - Жидкость в этих устройствах тоже опасна для здоровья из-за никотина и пищевого глицерина.

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