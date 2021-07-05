Ковид? Нет, не слышали: на входе на Иннопром-2021 столпилась огромная очередь

Гости выставки столпились у входа в «ЭКСПО» Фото: Данил СВЕЧКОВ

В Екатеринбурге сегодня, 5 июля, впервые за два года открывается международная промышленная выставка Иннопром. Ранее ее переносили из-за пандемии коронавируса. Сейчас эпидемиологическая ситуация в регионе также оставляет желать лучшего (за сутки регистрируют больше 300 новых случаев заражения), но мероприятие, конечно же с соблюдением всех мер безопасности, все же решили провести.

Выставка должна была открыться в 12 часов дня. К назначенному времени к входу в «Екатеринбург - ЭКСПО» съехались жители Свердловской области и гости из других стран. Однако в павильон посетителей начали запускать не сразу, и перед турникетами собралась огромная очередь.

Иннопром-2021 будет проходить с 5 по 8 июля Фото: Данил СВЕЧКОВ

- Павильоны в 12:00 начинают работать. Видимо люди пришли к этому времени. Но через турникеты почему-то сейчас людей не пропускают. Стоят все, - рассказал один из посетителей выставки.

По словам гостей Иннопрома, толпиться перед турникетами им пришлось из-за визита премьер-министра России Михаила Мишустина. Посетителей не пускали на выставку, пока он осматривал экспозицию.

Напомним, что Иннопром-2021 будет проходить с 5 по 8 июля. В этот раз из-за ограничений, связанных с коронавирусом, продавать билеты на нее не будут. Попасть на выставочные площадки смогут лишь те, кто до 29 июня успел зарегистрироваться на официальном сайте Иннопрома.

Также на саму выставочную площадку будут пускать лишь с отрицательными результатами ПЦР-теста на коронавирус, которые были сделаны не больше 24 часов до момента посещения выставки.

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