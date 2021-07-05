В Екатеринбурге Мишустину показали стенд с новым лекарством от COVID-19

Новое лекарство презентовали российскому премьеру Фото: Данил СВЕЧКОВ

Российский премьер Михаил Мишустин в понедельник, 5 июля, находится на международной промышленной выставке «Иннопром-2021». Здесь он посетил несколько стендом с новейшими разработками.

На одном из стендов представлено лекарство от коронавируса. Препарат представила корпорация Ростех. Это первое в мире лекарство, созданное на основе плазмы крови людей. В настоящее время препарат проходит клинические испытания в клиниках Москвы.

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