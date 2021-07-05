Ростех представит на Иннопроме новый препарат от коронавируса

Завершение клинических исследований запланировано на конец 2021 года Фото: Данил СВЕЧКОВ

Корпорация Ростех представит на Международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге новое лекарство от коронавируса «КОВИД-глобулин». Это первый в мире препарат на основе плазмы крови людей, перенесших COVID-19. Сейчас вакцина проходит клинические испытания в московских клиниках.

- В ходе исследований подтверждена безопасность препарата, отсутствие побочных эффектов и способность нейтрализовывать вирус. Лекарство содержит антитела к вирусу, а введение препарата помогает организму побороть заболевание и «учит» иммунную систему человека быстрее создавать антитела самостоятельно, - отмечают представители Ростеха.

В этом году страной-партнером Иннопрома выступила Италия. Накануне в Ельцин центр была доставлена картина Леонардо да Винчи «Голова молодой девушки».

- Эту выставку мы готовили долго и это эпохальное событие для Екатеринбурга – в нашем городе наконец-то можно увидеть подлинные работы Леонардо да Винчи, - отметил Илья Шпиловских, руководитель арт-галереи Ельцин-Центра. - У этой выставки несколько частей. Она многоплановая и позволяет с разных сторон рассмотреть гений этого человека эпохи Возрождения. Он был и художником, он изучал механику, был ученым.

Напомним, что в прошлом году Иннопром был отменен из-за пандемии. Сейчас выставка проходит в привычном формате, но посетить ее могут лишь представители прессы и бизнес-сообщества.

В этом году одним из первых спикеров станет премьер-министр Михаил Мишустин.