В Екатеринбург прилетел премьер-министр Михаил Мишустин

Михаил Мишустин примет участие в выставке Иннопром-2021. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В воскресенье днем в аэропорту «Кольцово» приземлился самолет, на котором в столицу Урала прибыл председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. У трапа самолета его встретили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а также полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев.

В Екатеринбург Михаил Мишустин прибыл, чтобы посетить международную промышленную выставку Иннопром-2021. Она начнется в понедельник, 5 июля. Также выставку планировал посетить федеральный министр промышленности и торговли Денис Мантуров.