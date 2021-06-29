Что покажут на «Иннопроме-2021», на который попадут не все: подводные беспилотники и японских роботов

Посетителей на выставке в этот раз будет меньше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Впервые за два года в Свердловской области пройдет международная промышленная выставка Иннопром. Она ежегодная, но из-за пандемии коронавируса в 2020-м не состоялась. Несмотря на то, что COVID-19 еще не отступил, в этом году выставка будет, но попасть на нее смогут не все – рядовых посетителей пускать не будут.

- Сейчас действует определенный режим наполняемости закрытых помещений - на каждого человека должно быть не менее четырех метров свободного пространства. Кроме того, не будет продажи билетов. На мероприятии попадут только те, кто заранее зарегистрировался, у кого есть справка об отрицательном анализе методом ПЦР суточной давности, также желательно, чтобы человек был вакцинирован. Это уменьшит количество участников и обеспечит безопасность, - рассказывал в эфире радио «КП» заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

В этом году «Иннопром» пройдет с 5 по 8 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последний день регистрации на Иннопром - 29 июня. О том, как будет проходить выставка и что интересного там покажут, вы сможете узнать из репортажей журналистов «Комсомольской правды». А пока рассказываем, что уже известно об экспонатах выставки.

БЕСПИЛОТНИК ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ОКЕАНА

Концерн «Алмаз-Антей» впервые представит на выставке подводный беспилотник «Сарма». Он создан, чтобы проводить исследования глубин океана, обслуживать подводные сооружения, доставлять грузы, искать затонувшие объекты и управлять нефтегазовым оборудованием, находящимся под водой. Его сделали на Нижегородском заводе имени 70-летия Победы. Сам беспилотник может работать под водой достаточно длительное время, причем даже под толщей льда. Правда, покажут на выставке не сам беспилотник, а его макет.

Подводный беспилотник «Сарма». Фото: expo.innoprom.com/

ГРУЗОВИК ДЛЯ ШАХТЫ

Еще одна премьера выставки – уникальный шахтный погрузчик ПДМ14, который станет главным экспонатом стенда УГМК. Эту технику используют для погрузки и перевозки сыпучих материалов в подземных шахтах. За раз своим ковшом она может поднять 14 тонн груза.

ПЯТЬ НОВЫХ НЕБОСКРЕБОВ ЕКАТЕРИНБУРГА

В ближайшие десять лет деловой квартал «Екатеринбург-Сити» обзаведется пятью новыми небоскребами, а также инфраструктурой, включающей в себя апарт-комплекс, семейный фитнес-клуб, торгово-развлекательные центры и образовательные учреждения. В компании «УГМК-Застройщик», которая и занимается проектом, рассказывали, что два небоскреба будут высотой 180 метров, еще два – 130 метров. И один возведут высотой в 170 метров. Эскизы обещали показать на выставке Иннопром-2021.

КАПСУЛА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ЧЕЛОВЕКА

Разработки в области борьбы с коронавирусом тоже не обойдут стороной Международную промышленную выставку. Все желающие смогут посетить так называемую «Капсулу здоровья». Разработчики отмечают, что проведя внутри 15 секунд, человек не только дезинфицирует тело и одежду, но и даже получает физиотерапевтическое лечение. Такие капсулы сейчас ставят на промышленных предприятиях в Хорватии, Татарстане, а также Иркутской, Ульяновской и Ростовской областях.

Один из почти обязательных элементов на каждом Иннопроме - робот, готовящий для посетителей напитки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

РОБОТ-ДЕЗИНФЕКТОР

Во втором павильоне на стенде японской корпорации OMRON, которая специализируется на производстве средств автоматизации, можно будет посмотреть на роботов. В компании обещают показать, как роботы работают друг с другом, как они взаимодействуют с человеком. Разработчики планируют продемонстрировать робота-дезинфектора и нескольких мобильных роботов.

СИСТЕМА ЗАБРОСА «ПТИЦ» В АВИАДВИГАТЕЛЬ

При движении самолета по взлетно-посадочной полосе и во время самого полета всегда есть риск, что в авиадвигатель попадет какой-нибудь посторонний предмет. Это может быть и град, и затянутый потоком воздуха мусор с поверхности аэродрома, и даже птица. Поэтому двигатели нужно испытывать, что с ними будет при попадании инородного предмета. Пермская компания, которая производит устройства для испытаний привезет на выставку систему заброса таких посторонних предметов. Они имитируют попадание града и… птиц весом 1,8 килограммов.

С такой девушкой-роботом можно было пообщаться на Иннопроме в 2019 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СПРАВКА «КП»

«ИННОПРОМ-2021» будет проводиться с 5 по 8 июля в Международном выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО» на ЭКСПО-бульваре, 2.

Как добраться

Свободного доступа на выставку не будет. Но на всякий случай, если вдруг что-то изменится, рассказываем, как доехать до Екатеринбург-Экспо.

На личном автомобиле:

Въезд на территорию комплекса осуществляется с Кольцовского тракта. Двигаться по нему до пересечения с кольцевой автодорогой. На развязке развернуться, двигаться по Кольцовскому тракту в сторону центра Екатеринбурга.

На автобусе:

С 5 по 8 июля с интервалом в 15 минут до выставочного центра с 08.00 до 19.30 будут ходить автобусы от станции метро Ботаническая. В обратную сторону они будут ходить до 20.05.