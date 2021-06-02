В «Екатеринбург-Сити» появится еще пять небоскребов и огромная прогулочная зона

Новые небоскребы построят в границах улиц Челюскинцев - Бориса Ельцина - Боевых дружин - Октябрьской революции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деловой квартал «Екатеринбург-Сити» в ближайшие десять лет прирастет новыми зданиями. Строительные работы в нем должны начаться в этом году.

- Постановление о подготовке проектов планировки и межевания территории «Екатеринбург-Сити» уже подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов, - рассказали в компании «УГМК-Застройщик», которая занимается проектом. - Общая сумма инвестиций оценивается в 50 миллиардов рублей.

«Екатеринбург-Сити» находится на правом берегу городского пруда в центре уральской столицы. Со стороны он выглядит, как комплекс небоскребов рядом с домом Правительства и Театром драмы. Сейчас в этом районе уже есть гостиница «Hyatt Regency», комплекс «Демидов» и 212-метровая башня «Исеть». Рассказываем, как изменится район в будущем.

ЧТО ПОЯВИТСЯ

Новые здания будут построены на территории, образованной улицами Челюскинцев – Бориса Ельцина - Боевых дружин - Октябрьской революции. Здесь появятся шестиэтажный гастромолл с террасами, а также небоскреб с апарт-комплексами, семейный фитнес-клуб, торгово-развлекательные резиденции, офисные центры и образовательные учреждения. Они будут занимать площадь в 340 тысяч квадратных метров.

Сейчас самое высокое здание в «Екатеринбург-Сити» это башня «Исеть». Ее высота около 212 метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАКОЙ ВЫСОТЫ БУДУТ НОВЫЕ НЕБОСКРЕБЫ

Дополнить деловой район планируют пятью новыми небоскребами. Из них два будут достигать в высоту 180 метров. Еще два – 130 метров. Один возведут высотой в 170 метров.

- В небоскребах разместятся офисы и апартаменты, а на первых этажах - кафе, рестораны и магазины, - объясняют в «УГМК-Застройщик».

Для сравнения отметим, что небоскреб «Высоцкий», который стоит на улице Малышева, в высоту достигает 188,3 метров. А башня «Исеть» - 212,8 метров вместе с конструкцией в виде короны наверху.

КАК ГОРОЖАНЕ БУДУТ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО КВАРТАЛУ

Похоже, что и автомобилисты, и пешеходы будут равны в правах. Как минимум половина территории квартала - 50% - будет выделена под прогулочную зону без машин.

- Здесь будут удобные пешеходные и велодорожки, озеленение и lounge-зоны, - объясняют в «УГМК-Застройщик». - Общая площадь благоустройства составит 4 га. Некоторые улицы получат определенную «специализацию»: например, на одной из них будут собраны бары, рестораны, кафе, пекарни, на другой – стрит-ритейл.

Как отмечает застройщик, пешеходная зона будет «обтекать» каждое здание со всех сторон.

Эту панораму в ближайшие десять лет должны дополнить силуэты еще пяти небоскребов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КАК БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ ОБНОВЛЕННЫЙ КВАРТАЛ

Пока сказать сложно. Эскизы обещают показать на международной промышленной выставке «Иннопром-2021», которая пройдет в Екатеринбурге в начале июля. Но предполагается, что район станет многоуровневым.

- Верхний уровень – небоскребы, средний – общественное пространство для прогулок, шопинга и отдыха с малоэтажной застройкой, - объясняет Евгений Мордовин, генеральный директор «УГМК-Застройщик». - А на третьем, подземном уровне, расположатся сервисные зоны, инженерно-технические коммуникации, и самое главное – единый подземный паркинг. Здесь можно будет оставить автомобиль и пройти по подземным улицам в любую часть «Екатеринбург-Сити», поднявшись в нужное здание на лифте.