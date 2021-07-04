Картину Леонардо да Винчи привезли в Екатеринбург, упаковав в бронированный ящик

Для подлинника итальянского художника выделили отдельное помещение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В темной комнате, в черной рамке на стене на большом куске белого паспарту расположился пожелтевший от времени листок бумаги. 500 лет назад этот листок держал в своих руках Леонардо да Винчи. Автор знаменитой Моны Лизы нарисовал на нем другую девушку, но не красками, а красным и белым мелом.

Сейчас посмотреть на нее можно в екатеринбургском Ельцин-Центре. Здесь открылась выставка работ знаменитого итальянского художника «Леонардо да Винчи. Универсальный человек». Она приурочена к Иннопрому-2021, на котором страной-партнером выступила Италия.

Выставка проходит в арт-галерее Ельцин-Центра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Эту выставку мы готовили долго и это эпохальное событие для Екатеринбурга – в нашем городе наконец-то можно увидеть подлинные работы Леонардо да Винчи, - отметил Илья Шпиловских, руководитель арт-галереи Ельцин-Центра. - У этой выставки несколько частей. Она многоплановая и позволяет с разных сторон рассмотреть гений этого человека эпохи Возрождения. Он был и художником, он изучал механику, был ученым.

Картина «Голова молодой девушки» была написана Леонардо да Винчи красными и белыми мелками примерно в 1510 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экспонаты в Екатеринбург привезли из Королевской библиотеки в Турине. Правда, на самом деле подлинник Леонардо да Винчи на выставке лишь один – тот самый рисунок головы девушки, написанный примерно в 1510-х годах. Поэтому и отношение к нему особое. Подобно Моне Лизе в Лувре, эскизу головы девушки в Ельцин-Центре выделили отдельное помещение.

- Эта работа полностью упакована в бронированный климатический ящик и в таком виде она ехала еще в одном ящике, уже деревянном, со специальным наполнителем внутри. Повышенное внимание, повышенная безопасность, - говорит Илья Шпиловских.

Также на выставке представлены и другие картины художника. Правда, уже не подлинники. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Другой интересный экспонат на выставке – знаменитый «Кодекс о полете птиц». Это научная работа, написанная Леонардо. В ней он пытался понять, отчего люди не летают как птицы, и как это можно изменить. Но это все-таки не оригинальная рукопись итальянского художника, а ее факсимильное издание 1893 года. То есть, оно полностью воспроизводит оригинал, только моложе него на триста с лишним лет.

Леонардо да Винчи был не только художником, но и ученым. Он пытался понять, благодаря чему летают птицы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Еще часть выставки составляют реконструкции механизмов Леонардо да Винчи, сделанные по его рисункам. Они приехали к нам из Музея науки и техники Милана, - отмечает Илья Шпиловских.

Откроется для посетителей выставка только во вторник 6 июля. Работать она будет до 22 августа. Посетить ее можно, оплатив входной билет в Арт-галерею Ельцин-Центра. Он стоит 100 рублей.

Факсимильное издание 1893 года знаменитый рукописи «Кодекс о полете птиц» Леонардо да Винчи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реконструкция одного из механизмов Леонардо да Винчи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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