Дорогие спорткары и корабль, который полетит на Марс: что Италия привезла на Иннопром-2021

Уже завтра выставка откроется. На стендах наводят последний лоск. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 5 июля, в Екатеринбурге откроется Международная промышленная выставка Иннопром-2021. Событие это для нашей экономики долгожданное, так как в прошлом году из-за пандемии коронавируса провести ее в классическом формате не удалось. Теперь наверстываем упущенное.

Страной-партнером в этот раз стала Италия. То есть у нее будет на выставочной площадке самый большой павильон. За день до открытия посол Италии в России Паскуале Терраччано вместе с губернатором Свердловской области осмотрели стенды отечественных и зарубежных компаний.

В павильоне Италии представили также разработки в аэрокосмической отрасли. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как правило, если страна становится партнером выставки, то оборот между Свердловской областью и страной-партнером вырастает в разы, - отметил Евгений Куйвашев, глава региона. - Итальянская страна привезла много компаний и стартапов – проекты, которые, возможно, мы будем реализовать совместно, в том числе и на территории Свердловской области.

Вертолет итальянского производства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Итальянский павильон на выставке занимает больше 3000 квадратных метров. На его территории разместились стенды 61 итальянской компании. Причем немало настоящих лидеров промышленности. Аэрокосмический сектор страны показывает модели ведущих спутников и космический аппарат, который скоро отправится с миссией на Марс. А один из крупнейших машиностроительных холдингов Италии Leonardo привез на Иннопром-2021 один из новейших вертолетов.

Интерьер вертолета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Для Италии огромная честь быть первой европейской страной в статусе страны-партнера на выставке Иннопром, - отметил Паскуале Терраччано, посол Италии в России. - Мы очень верим в потенциал этого необыкновенного рынка и видим много возможностей для расширения бизнеса наших компаний. Убеждены, что участие Италии дарит возможности для новых совместных проектов, новых совместных предприятий.

Кабина пилота в итальянском вертолете. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иннопром-2021 будет проходить с 5 по 8 июля. В этот раз из-за ограничений, связанных с коронавирусом, продавать билеты на нее не будут. Попасть на выставочные площадки смогут лишь те, кто до 29 июня успел зарегистрироваться на официальном сайте Иннопрома.

Также на саму выставочную площадку будут пускать лишь с отрицательными результатами ПЦР-теста на коронавирус, которые были сделаны не больше 24 часов до момента посещения выставки.

Маски для спасения из задымленных помещений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Машина скорой помощи. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обошел выставочную площадку накануне открытия Иннопрома-2021. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Итальянская Ламборджини. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Робот, делающий рисунок на футболках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иннопром-2021 будет работать с 5 по 8 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот так будут выглядеть здания на Международной арктической станции Снежинка. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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