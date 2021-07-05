Премьер-министр Михаил Мишустин открыл выставку «Иннопром-2021»

Перед павильоном "Екатеринбург Экспо" выстроилась огромная очередь Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 5 июля открылась международная промышленная выставка «Иннопром-2021», первая за два года. В 2020 она не состоялась из-за пандемии.

На ее открытие приехал премьер-министр России Михаил Мишустин. В 12:30 он выступил на «Главной стратегической сессии», тема которой - «Гибкое производство. Максимальная адаптация».

В своем выступлении Михаил Мишустин среди прочего отметил федеральный проект «Молодые профессионалы», на реализацию которого в трехлетнем бюджете предусмотрено около двадцати миллиардов рублей.

- Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Это лишь несколько факторов принципиально нового формата организации промышленных мощностей, который основан на широком использовании цифровых технологий, что позволит структурно изменить облик отечественной промышленности, - сказал Михаил Мишустин. – «Иннопром» - это хорошая возможность представить новые разработки и идеи, выстроить взаимовыгодное сотрудничество на будущее. Уверен, в дискуссиях, которые развернутся здесь на протяжении нескольких дней будут выработаны оптимальные решения и хочу от всей души пожелать вам плодотворной работы.

В этом году из-за пандемии билеты на Иннопром не продаются. Попасть на него можно только тем, кто зарегистрировался до 29 ибня на официальном сайте выставки. Кроме того каждый день участники выставки должны сдавать ПЦР-тест.

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