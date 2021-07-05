Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 июля 2021 11:07

Премьер-министр Михаил Мишустин открыл выставку «Иннопром-2021»

В первый день работы выставки председатель правительства одним из первых осмотрел павильоны
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Перед павильоном "Екатеринбург Экспо" выстроилась огромная очередь

Перед павильоном "Екатеринбург Экспо" выстроилась огромная очередь

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 5 июля открылась международная промышленная выставка «Иннопром-2021», первая за два года. В 2020 она не состоялась из-за пандемии.

На ее открытие приехал премьер-министр России Михаил Мишустин. В 12:30 он выступил на «Главной стратегической сессии», тема которой - «Гибкое производство. Максимальная адаптация».

В своем выступлении Михаил Мишустин среди прочего отметил федеральный проект «Молодые профессионалы», на реализацию которого в трехлетнем бюджете предусмотрено около двадцати миллиардов рублей.

- Уважаемые коллеги, дорогие друзья! Это лишь несколько факторов принципиально нового формата организации промышленных мощностей, который основан на широком использовании цифровых технологий, что позволит структурно изменить облик отечественной промышленности, - сказал Михаил Мишустин. – «Иннопром» - это хорошая возможность представить новые разработки и идеи, выстроить взаимовыгодное сотрудничество на будущее. Уверен, в дискуссиях, которые развернутся здесь на протяжении нескольких дней будут выработаны оптимальные решения и хочу от всей души пожелать вам плодотворной работы.

В этом году из-за пандемии билеты на Иннопром не продаются. Попасть на него можно только тем, кто зарегистрировался до 29 ибня на официальном сайте выставки. Кроме того каждый день участники выставки должны сдавать ПЦР-тест.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ковид? Нет, не слышали: на входе на «Иннопром-2021» столпилась огромная очередь. Людей не пропускают через турникеты на территорию «ЭКСПО» (подробнее)

Ростех представит на Иннопроме новый препарат от коронавируса. Сейчас «КОВИД-глобулин» проходит клинические испытания в московских клиниках (подробнее)