Выставка начнет работать с 5 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иннопрому 2021 в Екатеринбурге быть. Он пока не попал в список отмененных из-за пандемии губернатором массовых мероприятий. Напомним, Евгений Куйвашев заявил о неблагоприятной эпидемиологической ситуации в регионе и необходимости отмены массовых мероприятий. Следом последовали новости о том, что под вопросом проведение Ural music night, Дня молодежи и других летних мероприятий.

В оргкомитете рассказали «КП-Екатеринбург», что ждет участников международной промышленной выставки. Мероприятия начнутся еще 4 июля. Сама выставка будет работать с 5 по 8 июля 2021.

– На Иннопроме будет 450 иностранных гостей. Из них 250 представляют делегацию Италии, – уточнили в областном департаменте информационной политики.

Публикуем культурную программу Иннопрома 2021 в Екатеринбурге – Дней Италии.

В культурную программу включены кинопоказ, выставка дизайна, опера и фестиваль итальянской культуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

3 ИЮЛЯ

ITALIAN FEST

Когда: 3 и 4 июля с 13:00 до 22:00

Где: стилобат в Ельцин-Центре (ул. Бориса Ельцина, 3)

В программе музыка, продукты и кухня Италии, шоу факелов, театральное представление и уроки итальянского языка. Итальянские флагоносцы выступят в костюмах эпохи Возрождения, споет группа P-Funking Jazz Band.

На детской площадке ждут аниматоры и творческая мастерская.

4 ИЮЛЯ

ФЕСТИВАЛЬ ИТАЛЬЯНСКОГО КИНО

Когда: 4 – 11 июля в 19:00

Где: Дом кино (ул. Луначарского, 137)

Билет: вход свободный

Организатор – Итальянский институт культуры Д. Рицци – будет показывать в культурной программе Иннопрома 2021 в Екатеринбурге по два фильма в день. Первая половина программы – это фильмы известных режиссеров, вторая – фильмы фестиваля Nice.

В день старта фестиваля, 4 июля, зрители увидят «Легенду о пианисте» Джузеппе Торнаторе.

Здесь же откроется фотовыставка Национального музея кино Турина «Viva l`Italia! Итальянское кино в объективе Анджело Фронтони».

6 ИЮЛЯ

ВЫСТАВКА РАБОТ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК»

Когда: 6 июля – 22 августа

Где: Арт-галерея Ельцин-Центра (ул. Бориса Ельцина, 3, 2 этаж)

Билет: 50 – 100 рублей

На выставке в программе Иннопрома 2021 в Екатеринбурге можно будет посмотреть наброски и рисунки, сделанные известным итальянским художником Леонардо да Винчи, а также макеты механизмов.

Экспонаты привезут из Королевской библиотеки Турина.

ВЫСТАВКА «ЛЕОНАРДО. ДОБРЫЙ ГЕНИЙ»

Когда: 6 июля – 9 августа 12:00

Где: Законодательное собрание Свердловской области (ул. Бориса Ельцина, 10)

Билет: вход по предварительной регистрации

На выставке представлены исследования да Винчи в самых различных сферах: от анатомии до театра, от скульптуры до инженерного дела, от ботаники до живописи. Экспонаты – тексты и изображения, собранные в одну выставку, посвященную 500-летию со дня смерти художника (500 лет было в 2019 году).

ВЫСТАВКА «МОСКВА – РИМ 2020. ОТРАЖЕНИЕ»

Когда: 6 июля – 8 августа с 11:00

Где: образовательный центр на 3 этаже Ельцин-Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Билет: вход свободный

На Иннопроме 2021 в Екатеринбурге покажут и работы художественных школ Москвы и Рима – размышления о постпандемийном времени. Всего выставлено 70 работ.

ОПЕРА

Когда: 6 июля 19:00

Где: Свердловская филармония (ул. Карла Либкнехта, 38а)

В культурную программу Иннопрома 2021 в Екатеринбурге включен концерт «Опера-гала. Звезды итальянской оперы с большим оркестром». Здесь выступит Уральский государственный филармонический оркестр, дирижировать будет Фабио Мастранджело. Участие в концерте примут и солисты из Италии: Анджело Фьоре, Даниэла Скиллачи и Ивана Инверарди.

7 ИЮЛЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ

Когда: 7 июля – 8 августа

Где: Музей архитектуры и дизайна УрГАХУ (ул. Горького, 4а)

Выставка концепт-каров «Дизайн автомобилей: модели купе от Нуччо Бертоне. 100 лет итальянского стиля»

Открытие выставки состоится в 11:30 в атриуме на 1 этаже. Посетители увидят коллекцию авто, проекты и фото из туринского национального музея, увидят, как развивался итальянский дизайн и автопром.

Компания «Бертоне» создает модели машин уже более 100 лет.

Выставка промышленного дизайна «Вселенная Оливетти. Воплощенная утопия»

В кирпичном зале представят мультимедийные материалы из итальянских архивов фонда Адриано Оливетти и Ассоциации исторического архива Оливетти. Четыре тематические секции: «Общество», «Фабрика», «Культура и имидж» и «Город и политика». Церемония открытия – 11:00.

Выставка «Параллели. Художественные промыслы Урала и Сицилии: традиции и современность» пройдет в малом зале.

Часть мероприятий можно будет посетить бесплатно Фото: Алексей БУЛАТОВ

ШОУ ТЕАТРА БЕРГАМО «ВАЛЬС»

Когда: 7 июля 19:00

Где: площадка около Ельцин-Центра (ул. Бориса Ельцина, 3)

Актеры на ходулях из Театра Таскабиле из города Бергамо покажут спектакль из репертуара Театра Таскабиле с 50-летней историей.

Сюжет построен вокруг мифа европейской общественной культуры.

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