В Екатеринбурге не стали отменять международную выставку ИННОПРОМ 2021

Иннопром пройдет с 5 по 8 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область пришла третья волна коронавируса. Об этом в понедельник, 21 июня, объявил губернатор Евгений Куйвашев. Из-за роста числа заболевших COVID-19 в регионе уже решили закрыть фан-зону ЕВРО-2020, перенесли на неопределенный срок празднование Сабантуя. Также под большим вопросом проведение Ural Music Night. В связи с этим встает вопрос, пройдет ли в начале июля в Екатеринбурге международная промышленная выставка Иннопром-2021.

- Иннопром будет, других решений не было, - комментируют в Департаменте информационной политики Свердловской области. - На Иннопроме будет 450 иностранных гостей. Из них 250 представляют делегацию Италии. Мероприятия, посвященные Иннопрому начнутся с 4 июля.

Иннопром пройдет с 5 по 8 июля. Год назад он был отменен из-за пандемии коронавируса.