В Екатеринбург впервые привезут подлинники Леонардо да Винчи

Работы с другой выставки, посвященной Леонардо да Винчи. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

В понедельник, 5 июля, в Екатеринбурге впервые в истории покажут шедевры Леонардо да Винчи. Выставка откроется в 18.40 в Ельцин Центре. Это событие приурочено к международной промышленной выставке ИННОПРОМ 2021, страной партнером на которой будет как раз Италия - родина знаменитого изобретателя и художника.

- Это будут подлинники Леонардо да Винчи. Они хранились в Королевской библиотеке в Турине, - рассказывает Почетный консул Италии в Екатеринбурге Роберто Д’Агостино. - Их сложно вытащить из Италии и очень дорого. Не представляете, как это трудно и мы очень гордимся, что нам удалось это организовать. Поэтому мы считаем, что это успех - первый раз в Екатеринбурге показать работы Леонардо да Винчи.

Выставка будет работать на втором этаже Ельцин Центра в Арт-галерее. Она называется «Универсальный человек». 5 июля будет официальное открытие, а билеты для посетителей на нее начнут продавать с 6 июля. Это, кстати, будет не единственное культурное событие, посвященное Италии в дни Иннопрома. Чтобы защитить гостей от коронавируса по каждой площадке будут приниматься определенные правила.

- Зависит от масштаба помещения. Есть протоколы. Поэтому за количеством гостей будем следить, делать списки, - отмечает консул Италии. - Мы не ждем массового посещения выставки Леонардо да Винчи. Но если это произойдет, то решать будем по факту. Маленькими группами будем запускать. Но если придет разово 150 человек, то придется подождать. Приглашения на открытие выставки будет регламентировано в итальянском консульстве. В официальные дни можно записаться в Ельцин Центре.