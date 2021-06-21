На ИННОПРОМ 2021 в Екатеринбурге может приехать Михаил Мишустин

Выставка ИННОПРОМ 2021 в Екатеринбурге пройдет с 5 по 8 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 5 по 8 июля в Екатеринбурге пройдет международная промышленная выставка ИННОПРОМ 2021. О том, что она состоится, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом, сегодня подтвердили в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. Также стало известно, кого из высокопоставленных гостей ожидают на выставке.

- Предполагается участие Михаила Владимировича Мишустина, председателя Правительства Российской Федерации, - говорит Василий Козлов, министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. - Иннопром точно будет. Мы все готовимся. Итальянская республика будет выступать страной-партнером.

Выставка ИННОПРОМ проходит в Екатеринбурге ежегодно в начале июля. Но прошлым летом она не состоялась из-за пандемии коронавируса.