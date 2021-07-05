Врач Александр Соловьев об «Иннопроме»: «Проведение выставки сейчас нежелательно»

Перед павильоном выстроилась огромная очередь Фото: Алексей БУЛАТОВ

5 июля в Екатеринбурге открылась международная промышленная выставка «Иннопром-2021». Участники и гости мероприятия перед его посещением сдали ПЦР-тест, на выставку с участием российского премьера Михаила Мишустина они пришли в масках, но социальную дистанцию никто не соблюдал. В итоге, перед самым открытием «Иннопрома» перед входом скопилась толпа гостей.

Эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев оценил уровень защиты от коронавируса на «Иннопроме», ответив на вопросы радио «Комсомольская правда».

- На мой взгляд, было продумано максимально для того, чтобы мероприятие прошло безопасно. И, в этой связи, особую роль играет организация тестирования всех посетителей «Иннопрома» вне зависимости от того, какой статус у посетителя. Болел ни он раньше, вакцинировался ли он. Это такая мера безопасности, которая нацелена была на предупреждение любых вариантов распространения во время проведения выставки, - говорит Александр Соловьев.

Однако, по словам эксперта, полностью такая мера вопрос безопасности не решает.

- С эпидемиологической точки зрения любые мероприятия, не только массовые, а любые групповые мероприятия в период текущего ухудшения, опасны, потому что связаны со сверхраспространением коронавируса. Поэтому проведение в такой период выставки, конечно, нежелательно.

Напомним, что выставка «Иннопром-2021» проходит в Екатеринбурге с 5 по 8 июля 2021 года.

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