Гуляем по «Иннопрому-2021»: визит Мишустина, лекарство от COVID-19 и толпы посетителей

В первый день работы выставки перед входом скопились посетители Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 5 июля открылась международная промышленная выставка «Иннопром-2021». В этом году пандемия снова внесла изменения в формат мероприятия. Корреспондент «КП-Екатеринбург» гуляет по выставке в первый день ее открытия.

Новая модель скорой помощи Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый день работы «Иннопрома» стенды осматривают премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, депутат Госдумы Павел Крашенинников и другие вип-персоны.

Очередь растянулась на сотни метров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одной из самых громких разработок, представленных на выставке, стало лекарство от коронавируса "КОВИД-глобулин", презентованное госкорпорацией Ростех.

На выставке презентовали лекарство от коронавируса "КОВИД-глобулин" Фото: Данил СВЕЧКОВ

Перед самым открытием выставки на входе скопились сотни человек. На фото видно, что все гости в масках, однако социальная дистанция между ними не соблюдена.

Станочное оборудование Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что выставка «Иннопром-2021» будет работать в Екатеринбурге до 8 июля включительно.

Техника из Нижнего Тагила Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году сюда пускают заранее зарегистрированных гостей, а также представителей бизнеса и госструктур.

Смотреть видеосюжет Первый день Иннопрома 2021: рассматриваем стенды

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ковид? Нет, не слышали: на входе на Иннопром-2021 столпилась огромная очередь. Людей не пропускают через турникеты на территорию «ЭКСПО» (подробнее)

Ростех представит на Иннопроме новый препарат от коронавируса. Сейчас «КОВИД-глобулин» проходит клинические испытания в московских клиниках (подробнее)

Что покажут на «Иннопроме-2021», на который попадут не все: подводные беспилотники и японских роботов. Из-за коронавируса на выставке будут действовать ограничения (подробнее)