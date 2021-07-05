Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 июля 2021 11:31

Гуляем по «Иннопрому-2021»: визит Мишустина, лекарство от COVID-19 и толпы посетителей

«КП-Екатеринбург» показывает самые интересные стенды на выставке
Авторы (2):
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
В первый день работы выставки перед входом скопились посетители

В первый день работы выставки перед входом скопились посетители

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 5 июля открылась международная промышленная выставка «Иннопром-2021». В этом году пандемия снова внесла изменения в формат мероприятия. Корреспондент «КП-Екатеринбург» гуляет по выставке в первый день ее открытия.

Новая модель скорой помощи

Новая модель скорой помощи

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый день работы «Иннопрома» стенды осматривают премьер-министр России Михаил Мишустин, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, депутат Госдумы Павел Крашенинников и другие вип-персоны.

Очередь растянулась на сотни метров

Очередь растянулась на сотни метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одной из самых громких разработок, представленных на выставке, стало лекарство от коронавируса "КОВИД-глобулин", презентованное госкорпорацией Ростех.

На выставке презентовали лекарство от коронавируса "КОВИД-глобулин"

На выставке презентовали лекарство от коронавируса "КОВИД-глобулин"

Фото: Данил СВЕЧКОВ

Перед самым открытием выставки на входе скопились сотни человек. На фото видно, что все гости в масках, однако социальная дистанция между ними не соблюдена.

Станочное оборудование

Станочное оборудование

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, что выставка «Иннопром-2021» будет работать в Екатеринбурге до 8 июля включительно.

Техника из Нижнего Тагила

Техника из Нижнего Тагила

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году сюда пускают заранее зарегистрированных гостей, а также представителей бизнеса и госструктур.

Смотреть видеосюжет
Первый день Иннопрома 2021: рассматриваем стенды
Первый день Иннопрома 2021: рассматриваем стенды
5 июля 2021 года в Екатеринбург открылась выставка "Иннопром-2021"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ковид? Нет, не слышали: на входе на Иннопром-2021 столпилась огромная очередь. Людей не пропускают через турникеты на территорию «ЭКСПО» (подробнее)

Ростех представит на Иннопроме новый препарат от коронавируса. Сейчас «КОВИД-глобулин» проходит клинические испытания в московских клиниках (подробнее)

Что покажут на «Иннопроме-2021», на который попадут не все: подводные беспилотники и японских роботов. Из-за коронавируса на выставке будут действовать ограничения (подробнее)

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯИннопром 2021