В Екатеринбурге из-за коронавируса отменили марафон «Европа-Азия»

Теперь волонтеры обзванивают всех, кто зарегистрировался на мероприятие Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге из-за третьей волны коронавируса отменили марафон «Европа-Азия». Спортивное мероприятие должно было состояться 1 августа 2021 года. Организаторы решили отложить старт на целый года. Новая ориентировочная дата: 7 августа 2022. Вместе с марафоном отложили и трейловый забег «Шигирский идол», он должен был пройти 10 июля, однако состоится только 1 августа.

- Мы следим за тем, как развиваются события в связи с объявленной третьей волной заболеваемости COVID-19 в Свердловской области, и не видим смысла дожидаться официального распоряжения, а также подвергать опасности участников, поэтому, мы приняли тяжелое решение о переносе старта «Европа-Азия», - сообщили в организаторы забега.

Теперь волонтеры обзванивают всех, кто зарегистрировался на мероприятие, а таких оказалось почти полторы тысячи человек, и предлагают участникам два варианта: сохранить слот для участия в следующем год или стартовать в трейле, который назначен на 1 августа и пройдет в окрестностях Дегтярска.