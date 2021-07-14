Сейчас в области выявляют более 400 новых случаев коронавируса каждый день. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Свердловской области запретили массовые мероприятия более 500 человек. Такое решение принял главный государственный санитарный врач России Анна Попова.

- Коэффициент распространения инфекции 1,24, темп прироста заболеваемости за неделю 31,2%, охват тестированием населения методом ПЦР 431,7 на 100 тысяч населения. Сейчас недопустимо проведение массовых мероприятий на территории региона с участием более 500 человек, - пояснили в свердловском управлении Роспотребнадзора.

Ранее вице-губернатор допустил введение QR-кодов в регионе.

Если будет ситуация ухудшаться, то это возможно. Об этом уже ранее говорил губернатор Куйвашев. Целый ряд стран Европы уже нормально перешли на режим использования QR-кодов, я не удивлюсь, если через несколько месяцев станет для нас обыденным. Я бы сам, как гражданин, пошел в то заведение, где безопасно. Речь не только про общепит, но и про музеи и другие места скопления людей, - заявил Павел Креков.

Напомним, что в этом году был отменен концерт группы «Руки вверх» и Макса Коржа, которые должны были состояться на Екатеринбург арене. Также под запрет попал марафон «Европа – Азия» и фестиваль Ural Music Night.