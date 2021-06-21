Музыкант надеется. что концерт в столице Урала удастся провести в июне 2022 года. Фото: Борис Кудрявов/КП", Алексей Булатов/КП

Концерт группы «Руки Вверх», который должен был пройти 3 июля на «Екатеринбург-Арене», отменен. Об этом рассказал вокалист и один из основателей легендарной группы у себя в Instagram.

- Это очень грустное, но вынужденное решение. К сожалению, пандемия снова набрала обороты, и мы не можем рисковать здоровьем и жизнями наших слушателей, - написал Сергей Жуков.

Группа организовала большой всероссийский тур, приуроченный к 25-летию со дня основания группы. Но из-за пандемии его пришлось отменить. «Руки Вверх» успели порадовать лишь фанатов в Волгограде. Концерты в других городах, среди которых оказалась и столица Урала, пришлось отменить.

- Я точно знаю, что мы с вами обязательно встретимся на стадионах в 2022 году! Мы доедем до каждого города и будем танцевать без масок, социальных дистанций и антисептиков! – отметил музыкант.

Год назад концерт группы в Екатеринбурге уже переносили Фото: Евгения ГУСЕВА

Ориентировочно концерт «Руки Вверх» в столице Урала должен будет пройти 4 июня 2022 года.

Напомним, 21 июня губернатор Евгений Куйвашев объявил о том, что в Свердловской области началась третья волна коронавируса. Из-за этого уже отменили многие массовые мероприятия, например, Ural Music Night.