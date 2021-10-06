Точная дата введения Qr-кодов пока неизвестна. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ассоциация кулинаров и рестораторов Свердловской области обратилась к Евгению Куйвашеву с требованием не вводить требование Qr-кодов для посетителей общепита. Владельцы бизнеса считают, что новые ограничения будут сопоставимы с « ведением локдауна».

- «Данную меру для предприятий отрасли можно сравнить с «контрольным выстрелом», поскольку посетители вряд ли будут получать дополнительный разрешительный документ в виде QR-кода для того, чтобы зайти в кафе выпить чашку кофе или на обед. По статистике, во время введения подобной меры в Москве летом 2021 года загруженность залов, в которые можно было попасть только при наличии QR-кода, составила не более 10%», - говорится в письме.

Стоит отметить, что 6 октября 2021 года на сайте свердловского управления Роспотребнадзора появился перечень мест, где Qr-код будет обязательным условием для посещения. При этом наличие отрицательного теста ПЦР не позволит попасть в общественное место.

- Посетитель при входе в заведение или на мероприятие должен предъявить сертификат с QR-кодом, размещенным на едином портале Госуслуги, куда он попадает на основании сведений, полученных из единой информационной системы в сфере здравоохранения, - сообщили в управлении.