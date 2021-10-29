С 30 октября в торговые центры будут пускать по QR-кодам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области с 30 октября по 7 ноября 2021 пройдут нерабочие дни. Во время оперативного штаба Павел Креков, заместитель губернатора Свердловской области, назвал места, при посещении которых у вас спросят QR-код. Торговые центры вошли в этот список. Рассказываем, в каком режиме они будут работать.

Вас пропустят в Торговые центры Екатеринбурга с 30 октября 2021, если при себе будет:

– QR-код, подтверждающий, что человек вакцинировался либо переболел вирусом в течение полугода

– Медицинская справка установленного образца о том, что вы поставили первый компонент вакцины.

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ

Доступ в пункт вакцинации в «Гринвиче» будет через отдельный вход Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Гринвич»

В торговом центре разрешен вход только по QR-кодам и медицинским справкам установленного образца, за исключением «Гиперболы» – туда будут пускать без них. В продуктовый гипермаркет можно будет подняться с парковки.

Доступ в пункт вакцинации в «Гринвиче» будет через отдельный вход – пожарная лестница с выходом на ул. Вайнера, после проведения вакцинации попасть в торговый центр можно только выйдя обратно по лестнице на улицу и зайти через любой основной ход, предъявив qr-код.

Торговый центр будет работать в обычном режиме: ежедневно с 10:00 до 22:00

«Пассаж»

В «Пассаж» пустят только посетителей с QR-кодом, справкой о первой вакцинации или о том, что человек переболел инфекцией не больше полугода, за исключением «Гиперболы».

Режим работы «Пассажа»: ежедневно с 10:00 до 22:00

«МЕГА»

С 30 октября в торговом центре появится новое место пункта вакцинации Фото: Алексей БУЛАТОВ

В торговый центр будут пускать по QR-кодам, которые будут проверять на входе, но в МФЦ, Ашан и аптеки можно будет пройти без него. «МЕГА» будет работать в обычном режиме: ежедневно с 10:00 до 22:00.

Режим работы МФЦ: ежедневно с 8:00 до 20:00, за исключением 4 ноября – выходной день

С 30 октября в торговом центре появится новое место пункта вакцинации на входе в ОБИ рядом с магазином «Летуаль». Зайти можно будет со стороны крытой парковки. Режим работы пункта: с 09:00 до 20:00.

«Глобус»

С центрального входа на ул. Щербакова будут проверять наличие QR-кодов. Пустят без него со стороны гипермаркета «Перекресток» на ул. Павлодарская. Чтобы поставить вакцину, заходить нужно через тот же вход.

Режим работы: ежедневно с 10:00 до 22:00.

«Дирижабль»

С 30 октября вход в торговый центр будет разрешен только по QR-кодам или документам, подтверждающим, что человек получил первую прививку либо переболел инфекцией не более полугода назад.

Работа будет проходить в обычном режиме: ежедневно с 10:00 до 22:00.

В торговом центре разрешен вход только по QR-кодам и медицинским справкам Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Фан Фан»

В торговый центр будут пускать только по QR-кодам. «Фан Фан» работает в обычном режиме: ежедневно с 10:00 до 22:00.

«Карнавал»

Вход без QR-кода будет разрешен только через продуктовый магазин «Ашан Сити». Через главный центр и парковку не пустят без документа.

Режим работы «Карнавала»: с 10:00 до 22:00

Режим работы «Ашан Сити»: с 08:00 до 22:00

ГИПЕРМАРКЕТЫ

Тем, у кого нет QR-кода, в ОБИ предлагают оформить доставку через онлайн-магазин Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Оби»

С 30 октября вход будет только по QR-коду или другому документу, подтверждающему вакцинацию. Остальным магазин предлагает оформить доставку на дом через онлайн-магазин.

Строительный гипермаркет будет работать в обычном режиме: с 08:00 до 23:00

«Макси Дом»

Пустят в гипермаркет только по QR-коду, документу, подтверждающую, что человек начал вакцинироваться либо переболел ковидом не более полугода.

«Макси Дом» будет работать в обычном режиме: ежедневно с 08:00 до 23:00

«Леруа Мерлен»

Вход возможен только по QR-коду и медицинским документам. Строительный гипермаркет работает в обычном режиме: ежедневно с 07:00 до 23:00