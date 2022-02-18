Андрей Рожков - звезда шоу "Уральские пельмени" Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многим, кто смотрит шоу «Уральские пельмени», запомнился образ бабушки, звучно зовущей сына «И-игорь». Этот номер не был бы таким запоминающимся без этой героини, которую исполнил Андрей Рожков. Безусловно, актер запомнился зрителю многими своими образами – ведуньи, сотрудника ГАИ, вдовы, зайца и многими другими. Рассказываем, как живет сейчас звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков.

ЖИЗНЬ АНДРЕЯ РОЖКОВА ДО «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»

Андрей Рожков родился в Свердловске 28 марта 1971 года. Информации о его ранних годах жизни мало, несмотря на известность этой персоны.

Неизвестный на тот момент Андрей Рожков поступил в Уральский политехнический институт. Учебу совмещал с игрой в КВН. Именно он позвал выступать в команде Вячеслава Мясникова, с которым в будущем у них сложится прекрасный тандем.

После окончания университета проработал в отделе снабжения на одном из предприятий. Но игру в КВН не забросил.

В 25 лет он познакомился со своей будущей женой 20-летней Эльвирой, которая училась на тот момент на астрофизика. Вернее, их свели их общие друзья, и юная красавица сразу приглянулась Андрею Рожкову.

По словам актера, покорить даму сердца ему помог служебный автомобиль «Иж» «Чебурашка». С тех пор у пары завязался бурный роман. Они ходили вместе в кино, на прогулки и дни рождения общих друзей.

УЧАСТИЕ В ШОУ «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ»

В 2009 году из вчерашних КВНщиков создался коллектив со своим шоу «Уральские пельмени», куда вошел и Андрей Рожков Фото: Евгения ГУСЕВА

В 2009 году из вчерашних КВНщиков создался коллектив со своим шоу «Уральские пельмени» на телеканале СТС, куда вошел и Андрей Рожков. Там появились многие известные номера с участием Андрея Рожкова, которые разлетелись по всему интернету.

Там появились бабушка, зовущая «И-игоря», эффектная женщина с красными губами, заказывающая себе гроб с бархатом внутри, ведунья с пышной шевелюрой и магическим шаром и многие другие известные роли Андрея Рожкова.

Помимо концертной деятельности, «пельмени» занимались благотворительностью. В 2012 году «Уральские пельмени» в составе Андрея Рожкова, Дмитрия Соколова и Александра Попова провели благотворительный аукцион для больных детей. Тогда Андрей Рожков выставил на торг свои любимые футболки, которые продали.

Также актеры, в числе которых был и Андрей Рожков, вместе гастролировали, особенно в новогодние праздники и мало времени проводили дома с семьей.

Андрей Рожков поделился в интервью «КП-Екатеринбург», что в первые годы существования «Уральских пельменей», коллектив со своими семьями часто собирался вместе.

Они снимали загородный дом, готовили выступления друг для друга, дарили подарки, в общем, проводили время вместе с душой. Но сейчас коллектив уже не собирается вместе вне работы.

КАК «ПЕЛЬМЕНЬ» РОЖКОВ ОТЛИП ОТ ДРУГИХ «ПЕЛЬМЕНЕЙ»

Андрей Рожков вел шоу "Не до шуток" на радио "Комсомольская правда" Фото: Евгения ГУСЕВА

В августе 2018 года появились первые новости о том, что Андрей Рожков и Вячеслав Мясников будут гастролировать отдельно от коллектива «Уральских пельменей». С тех пор дуэт «Ваши пельмени» стал выступать на концертах вместе.

Но Андрей Рожков и Вячеслав Мясников тогда сказали, что шоу «Уральские пельмени» они не покидают, но будут выступать только для съемок на телеканале СТС. Точной причины откола от коллектива Андрей Рожков на данный момент не называет, в отличие от его коллеги Вячеслава Мясникова.

Его коллега рассказал журналисту «КП-Екатеринбург», что они приостановил гастроли из-за того, что хотели больше проявить себя на сцене. А с большим составом особо много номеров не покажешь.

Кроме того, в 2019 году Андрей Рожков с Михаилом Антоновым вел собственное шоу «Не до шуток» на радио «Комсомольская правда». Там они обсуждали главные новости недели.

КАК АНДРЕЙ РОЖКОВ ПЕРЕЖИВАЕТ ПАНДЕМИЮ

На радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) Андрей Рожков рассказал о том, как пережил первое время пандемии. Так, артист поделился, что за то время у «Уральских пельменей» концертов не было и нужно было как-то «вариться». Андрей Рожков за пандемию впервые завел собаку.

- Мне уже почти 50 лет, а собаки у меня никогда не было. И вот завел такую маленькую, шуструю. Сибу-ину – это такая японская лайка, - поделился в интервью артист.

Кроме того, он ездил на рыбалку, колол дрова и больше времени проводил время с семьей, а последние годы наконец-то смог встретить с ними Новый год.

ЧЕМ ЗАНИМАЕТСЯ СЕЙЧАС АНДРЕЙ РОЖКОВ

Редакция "КП-Екатеринбург" помогла встретиться Андрею Рожкову с Евгением Глацких, который подарил звезде "Уральских пельменей" подарок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас Андрей Рожков продолжает участие в съемках шоу «Уральские пельмени» на телеканале СТС. А также гастролирует с Вячеславом Мясниковым в совместном шоу «Ваши пельмени»

Андрей Рожков продолжает заниматься благотворительностью. Так, например, артист участвовал в акции «Елка желаний» 2021 году.

Андрей Рожков живет душа в душу со своей женой Эльвирой. У пары трое сыновей – Семён, Пётр и Макар. Андрей Рожков старается как можно больше проводить времени со своей семьей.

17 февраля 2022 года редакция «КП-Екатеринбург» помогла екатеринбуржцу Евгению Гладких встретиться с Андреем Рожковым, чтобы тот смог вручить актеру подарок. Звезда «Уральских пельменей», несмотря на плотный график, нашел время для встречи с поклонником в торговом центре «Гринвич». Там волонтер подарил ему две картины – портрет Андрея Рожкова и пейзаж с яхтой и видом на море.

- Смотрите, какой замечательный человек! - пошутил Андрей Рожков, глядя на свой портрет.

Там же актер признался, что любит подарки, сделанные своими руками. А также, что он складывает все подарки от зрителей в отдельный шкаф. А некоторые подарки он даже использует, например, носит вязанные носки, которая ему подарила девочка на съемках в Москве.

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