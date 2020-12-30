В предпраздничные дни хочется получить, как можно больше положительных эмоций. Хочется легкости и юмора, поэтому мы пригласили в эфир радио «Комсомольская правда» (92,3 FM) одного из самых обаятельных и любимых участников «Уральских пельменей» Андрея Рожкова. Пришел он к нам не в образе его знаменитой «бабушки», а в «костюме» самого себя. Зато все такой же яркий и узнаваемый.ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ ЗАВЕЛ СОБАКУ- Смотришь ваш «Инстаграм» и видишь, вы - то бороду отрастите, то на рыбалку отправитесь. Хорошо провели этот год?- Так время появилось свободное! И на рыбалку съездить можно, и даже собаку завести. Я о ней мечтал всю жизнь! Мне уже почти 50 лет, а собаки у меня никогда не было. И вот завел такую маленькую, шуструю. Сибу-ину – это такая японская лайка. Вчера мышь поймала. Она у нас вместо кота.- В «Википедии» про вас написано - «российский актер». Вы чувствуете себя «российским»?- Мне вообще словосочетание «российский актер» не очень нравится. Народный артист, куда не шло. Мне всегда было непонятно разделение между актером и артистом. Актер – это что более серьезное. А я все-таки артист.- Как все «пельмени» пережили карантин?- У нас сейчас время такое - пельменное. То есть вариться надо. А кто не всплыл, тот потонул и пошел ко дну. А вообще нужно поддерживать хорошее настроение. Негативный фон надо от себя отодвигать. Я пять лет назад взял и выкинул свой телевизор.- Концертов то ведь не было. Наверно скучно было?- Как уже сказал, собаку завел. Она помогает бороться со скукой. Дров наколол. А вообще нет скуки в нашей жизни. Ведь было столько дел, которые мы все откладывали, откладывали, а тут свободное время появилось. Можно ведь много чего поделать. Хотя, мы все-таки умудрились записать новогоднюю программу «Уральских пельменей». Она выйдет на СТС в новогоднюю ночь.«В КОМАНДЕ Я САМЫЙ ГЛАВНЫЙ»- Нескромный вопрос. А есть кто-то в команде главнее вас? Вы же вроде как капитан команды «Уральские пельмени».- Нет, я самый главный. Когда открываешь кастрюлю с пельменями, а там такой большой слипшийся. Вот это как раз я (смеется).- А если вам позовут в политику, пойдете?- Так сколько раз звали уже. Только что там делать? Там без меня шутников хватает. Да и для меня нет там места. Когда понимаешь, если ты сможешь что-то там сделать, то конечно надо идти. Я вижу, что именно мне будет сложно что-нибудь поменять.- В вашем коллективе появились новые лица. Я имею в виду Романа Постовалова и Ксению Корневу. А за теми, кто ушел, следите?- Конечно, постоянно. Каждому мы вживили датчик. И тот, кто будет делать что-то неправильное, у него взорвется голова.- А за успехами Юлии Михалковой вы следите? Судя по ее «Инстаграм» они есть.- А они есть? Я что-то не заметил. Я на страничку Юли периодически заглядываю, раз в полгода. Набираюсь там гламура и мне хватает. А вообще Юля молодец, привет ей огромный. Давай выходи на связь. Мы тебя любим и ждем.- Давайте вернемся к главной теме года – коронавирусу. А именно к прививкам. Вы вакцинировались? Может быть, планируете?- Я бы вакцинировался. Но на самом деле у меня уже есть антитела. Они появились каким-то чудесным образом. Похоже, что я где-то уже переболел. В начале лета я бессимптомно это перенес, но тогда тесты не показали положительный результат. Я и успокоился. А недавно сдавал на антитела и они у меня зашкаливали. Вообще нужно приготовиться, что коронавирус от нас никуда не денется в ближайший год. Надо набраться терпения.- Многие артисты уходили в онлайн, потому что отменили концерты. Вы сами планируете освоить эту нишу?- А мы уже. Совсем скоро мы запускаем наш мультсериал «Две бабули». Мы уже протестировали его на YouTube. Мы будем бабульками. Ведь им можно говорить обо всем, «простебать», что угодно. Это же золотая жила для нас.«УСТАЛ ОТ КОРПОРАТИВОВ»- А как вы обычно встречаете Новый год?- Последние пятнадцать лет я праздную на работе. Но в этом году, к счастью, я буду отмечать в кругу семьи. Дома, с детьми. Я уже взял костюм Деда Мороза и Снегурочки. Буду туда-сюда бегать и переодеваться: то снегурочкой, то дедушкой. Попробую даже через дымоход пролезть.А может быть, у вас есть семейная традиция перед Новым годом?- Пельмени налепить всем скопом это наша давняя традиция в студенчестве. Надо бы ее возобновить. А вам желаю тоже ее исполнить.До этого года вы все время вели корпоративы. Не устали за столько лет?- Устал и я это понял, когда их не стало. Появилось очень много свободного времени, чтобы оглянуться и расслабиться. Я понял, что это реально классно.