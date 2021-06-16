Бывший полицейский Сергей Болков ранил двух человек и обстрелял автомобили. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мать раненной во время стрельбы в Екатеринбурге 9-летней девочки рассказала о состоянии дочери. 10 дней назад ребенок пришел в себя и был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких. Сейчас врачи ОДКБ № 1 оценивают ее состояние как стабильное, средней тяжести. Пуля попала в живот и прошла навылет, девочке пришлось удалить 30 сантиметров кишечника.

- Я нахожусь с ней в палате каждый день. Она разговаривает, понимает, что произошло. Дочка все помнит. Когда пришла в себя удивленно на все смотрела, - рассказала «Комсомольской правде» мама пострадавшей.

30 мая стрельбу на Химмаше открыл 48-летний бывший полицейский Сергей Болков. В его квартире обнаружили три карабина и десятки гильз. От его действий пострадал и росгвардеец, который в составе вневедомственной охраны первым приехал на место ЧП.

Болков признал вину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В 20:00 начались выстрелы. Он голый стрелял из окна. Кричал – «Пусть жена вернется!». Потом приехали Росгвардейцы. Он сначала им сказал что покурит и сам сдастся, а потом открыл огонь снова. Одному попал в ногу, он спрятался за овощным ларьком. Мы выводили людей из торгового зала через служебный вход, - рассказывал «КП» Муйдинов Боходиржон, контролер торгового зала супермаркета «Олес».

Болков признал вину и был арестован до конца июля. Ему грозит вплоть до пожизненного срока. Известно, что он работал в МВД рядовым инспектором патрульно-постовой службы, но в 2011 году его уволили по состоянию здоровья. По словам соседей, за день до стрельбы он много выпивал, при этом из его квартиры якобы уже тогда доносились звуки стрельбы. Возбуждено уголовное дело по статьям «покушение на убийство малолетнего» и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Болкову грозит пожизненный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кроме этого известно, что 20 лет назад Болков стал участником перестрелки, в которой погиб молодой боксер. Тогда действия милиционера признали правомерными.

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