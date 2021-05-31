Девочка сидела с мамой в машине, глава семьи отошел в магазин за продуктами Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девочка, пострадавшая во время стрельбы, находится в стабильном состоянии. Об этом рассказал заведующий отделением реанимации ОДКБ №1 Виталий Лазутин. Восстановление ребенка может растянуться на несколько месяцев. После операции Алина так и не пришла в сознание.

-Удалено около 30 сантиметров кишечника. Скорее всего, качество жизни в дальнейшем пострадает. Острый период, период восстановления, этап реабилитации - все это будет занимать от нескольких недель до месяцев. Сейчас она находится на искусственной вентиляции легких, - пояснил Виталий Лазутин.

В эти минуты в Чкаловском суде Екатеринбурга решается вопрос об избрании меры пресечения Сергею Болкову. Он признал вину в предъявленных обвинениях - покушение на убийство ребенка и нападение на сотрудника правоохранительных органов.

Уже известно, что накануне вечером Болков был сильно пьян. Сам он заявил, что напился из-за расставания с женой, с которой уже давно не живет. В суде выяснилось, что у него есть 12-летний сын. - Я не вел прицельный огонь. Я не видел девочку, - объяснил Болков.

Ранее Сергей Болков работал в полиции и ЧОП. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже известно, что от бывший силовик повредил витрину магазина, а также обстрелял семь автомобилей. - В 20:00 начались выстрелы. Он голый стрелял из окна. Кричал – «Пусть жена вернется!». Потом приехали Росгвардейцы. Он сначала им сказал что покурит и сам сдастся, а потом открыл огонь снова. Одному попал в ногу, он спрятался за овощным ларьком. Мы выводили людей из торгового зала через служебный вход, - рассказал «КП» Муйдинов Боходиржон, контролер торгового зала супермаркета «Олес».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывшая жена экс-полицейского, открывшего стрельбу в Екатеринбурге, оказалась силовиком. Сергей Болков уволился из милиции в 2011 году (подробнее)

В квартире и под балконом бывшего полицейского, устроившего стрельбу на Химмаше, нашли 73 гильзы. От рук Сергея Болкова серьезно пострадали школьница и сотрудник Росгвардии (подробнее)

Из-за чего уволили из органов бывшего полицейского Сергея Болкова, который устроил стрельбу в Екатеринбурге, и откуда у него арсенал оружия. Сергей Болков ушел из МВД в год реорганизации милиции в полицию (подробнее)