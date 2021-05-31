Бывшая жена экс-полицейского, открывшего стрельбу в Екатеринбурге, оказалась силовиком

После стрельбы силовики нашли под окнами и в квартире Сергея Болкова 73 гильзы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшая жена Сергея Болкова, который вечером 30 мая начал беспорядочную стрельбу по автомобилям на Химмаше, оказалась экс-сотрудницей Росгвардии. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных органах.

- Женщина была с ним в разводе. Вместе они не жили уже много лет. В прошлом она работала в Росгвардии. Несколько месяцев назад вышла на пенсию. Информация о том, что она являлась следователем, звучавшая в некоторых СМИ, не соответствует действительности, - рассказал наш собеседник.

Напомним, во время стрельбы были ранены сотрудник Росгвардии (сотрудники этого ведомства первые оказались на месте ЧП), а также 9-летняя девочка, которая находилась на улице в момент стрельбы. Сейчас врачи борются за ее жизнь.

По словам местных жителей, в начале перестрелки Сергей Болков требовал «отменить гомосексуализм», а также кричал, чтобы к нему вернулась жена. В прошлом мужчина работал в патрульно-постовой службе милиции. Из МВД он уволился в 2011 году в звании старшего прапорщика.

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