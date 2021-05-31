Стрельба в Екатеринбурге 30 мая 2021. Главное

На улице Бородина быстро приехали сотрудники правоохранительных органов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Девочка и сотрудник Росгвардии получили ранения в результате стрельбы из дома на улице Бородина в Екатеринбурге. Нападавшего задержали. Это бывший полицейский, он был пьян. Главное, что надо знать о стрельбе в Екатеринбурге 30 мая 2021 года:

- Вечером 30 мая 2021 жители города Екатеринбург услышали стрельбу на улице Бородина.

- 48-летний мужчина палил по находящимся во дворе людям и машинам с балкона своей квартиры.

- Огнестрельные ранения получили 9-летняя девочка (в живот, состояние тяжелое) и сотрудник правоохранительных органов (в ногу, здоровью ничего не угрожает).

- К месту приехал СОБР. Территорию оцепили, жильцов дома эвакуировали, зевак отвели на безопасное расстояние.

- Мужчину уговаривали сдаться, но спустя время взяли квартиру штурмом.

- Злоумышленник оказал сопротивление, но никто из бойцов, проводивших задержание, не пострадал. Все выстрелы на себя приняли бронещиты.

- Мужчину взяли живым. Он был пьян. Его направят на психиатрическую экспертизу.

- Стрелявшим оказался бывший полицейский Сергей Болков. Он был уволен около 10 лет назад. Работал рядовым инспектором ППС, по званию - старший прапорщик милиции.

Сергей Б. был уволен из милиции около 10 лет назад. Фото: социальные сети

- Местный СК возбудил два уголовных дела. За "покушение на убийство малолетнего" и "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

- По словам соседей, задержанный последнее время работал в ЧОПе. У мужчины был также боевой опыт – он участвовал в военной кампании в Чечне.

- Да у него дома целый арсенал оружия, - рассказали kp.ru соседи. – А вообще он недавно с женой разошелся. Пил часто. Вот она от него и ушла. Ребенок у него есть, но он с ним не живет.