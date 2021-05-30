Мужчина отрыл огонь по прохожим из окна на четвертом этаже Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге, в микрорайоне Химмаш, из дома на улице Бородина, 31 мужчина открыл огонь по прохожим и машинам.

- Какой-то мужик сумасшедший, вроде как бывший полицейский, с балкона начал палить из окна куда видит, - рассказала читательница «КП-Екатеринбург».

Пострадали два человека - девятилетняя девочка ранена в живот и сотрудник Росгвардии - в ногу. По данным источника "КП"-Екатеринбург стрелявший ранее работал в МВД. Сергей Болков вышел на пенсию в 2010 году.

Сергей Боков ранил 9-летнюю девочку и сотрудника Росгвардии Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На место прибыла группа немедленного реагирования, территорию вокруг дома оцепили. Стрельбу из окна открыл один из жильцов дома. В результате получили ранения девочка (ее личность установлена) и сотрудник Росгвардии, им оказывается медицинская помощь. Личность гражданина и используемый тип оружия устанавливаются сотрудниками полиции, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Первоначально буйного мужчину пытались успокоить соседи. Однако тот на уговоры не поддавался.

- Когда я подъехал, он был голый по пояс и орал. Требовал отменить гомосексуализм. Я только отошел за угол и начались выстрелы, - говорит один из очевидцев.

- Мы хотели его успокоить, чтобы никто не пострадал но нам не удалось. Сначала приехали чоповцы с его работы. Пытались его уговорить остановиться, но у них тоже не получилось, - рассказывают соседи.

По их словам, Сергей Болков не только бывший милиционер, но и человек с боевым опытом.

- Он же у нас Чечню прошел, у него дома целый арсенал должен быть, - продолжают они. - Он кстати, недавно с женой развелся. У них ребенок есть. но он с отцом не живет. Тот, когда напивается дурной становится. А еще он вроде болел, онкология у него что ли.

Стрельба началась на Химмаше вечером 30 мая 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Силовики, прибывшие на место также уговаривали Бокова сдаться. Но тот начал отстреливаться.

- За несколько минут было 3-4 выстрела, - сообщает корреспондент «КП-Екатеринбург». - Был слышен сильный хлопок, похожий на взрыв гранаты. Из окна дома повалил дым.

- Взрыв был. Это шумовая граната. Он через дверь отстреливался, - рассказал источник «КП-Екатеринбург».

Сергей Боков начал отстреливаться во время штурма. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спустя полчаса дверь удалось вскрыть. Сергей Боков был задержан. В данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

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