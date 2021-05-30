Стала известна личность стрелявшего по прохожим на Химмаше

Территория возле дома, откуда стреляет бывший полицейский, оцеплена Фото: Евгений СТОЯНОВ

На Химмаше сегодня, 30 мая, около восьми вечера из окна квартиры на четвертом этаже дома на Бородина, 31 раздались выстрелы. Мужчина начал стрелять по прохожим и припаркованным машинам. Пострадали семилетняя девочка и сотрудник Росгвардии.

«КП - Екатеринбург» стала известна личность стрелявшего мужчины. Стрельбу по прохожим открыл Сергей Боков - бывший сотрудник полиции.

- Он ушел на пенсию в 2010 году, - рассказал «КП - Екатеринбург» источник в силовых органах.

По словам источника «КП», Сергей служил в Афгане, а после того ушел из МВД, стал работать в ЧОПе и дома у него целый арсенал оружия. Соседи говорят, что стрелявший мужчина недавно разошелся с женой. Она забрала их общего ребенка. Сергей с ней судился, хотел забрать его, но не получилось.

- Ребенок у меня ходил с ним в одну группу в детсаду. Сейчас ребенок живет с мамой. Когда он выпьет бывал неадекватен, - рассказала Ксения, жительница соседнего дома. - Не особо приятное впечатление производил. Было видно что-то с головой. Говорят что он был начальником ЧОПа Град.

Сергея Бокова задержали во время штурма квартиры.