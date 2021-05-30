Здание, откуда стрелял Сергей, было оцеплено, пока его не задержали Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТРЕБОВАЛ ОТМЕНИТЬ ГОМОСЕКСУАЛИЗМ

В Екатеринбурге в микрорайоне Химмаш около 20:00 вечера раздались выстрелы. Стреляли с четвертого этажа дома на улице Бородина, 31. Как позже расскажут в следственном комитете Свердловской области местный житель начал палить из охотничьего карабина по прохожим и машинам.

- На место незамедлительно прибыла группа немедленного реагирования, место происшествия было оцеплено, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Люди начали прятаться за машины, но две пули все-таки попали в девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Ребенку пуля угодила в живот, силовику - в ногу.

- Я подъехал. Он голый по пояс и орет. Требовал отменить гомосексуализм. Я только отошел за угол и начались выстрелы, - рассказывает один из очевидцев.

Мужчину уговаривали сдаться сначала знакомые, а затем и силовики. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧТО ИЗВЕСТНО О МУЖЧИНЕ, КОТОРЫЙ УСТРОИЛ СТРЕЛЬБУ

По данным источника «КП»-Екатеринбург, огонь по прохожим открыл бывший сотрудник МВД 48-летний Сергей Болков. В милиции он служил в патрульно-постовой службе. В 2010 году ушел на пенсию и позже устроился работать в ЧОП. По словам соседей, у мужчины был также боевой опыт – он участвовал в военной кампании в Чечне.

- Да у него дома целый арсенал оружия, - рассказывают соседи. – А вообще он недавно с женой разошелся. Пил часто. Вот она от него и ушла. Ребенок у него есть, но он с ним не живет. Видимо на нервной почве опять нажрался и начал палить из окна. А еще к соседке вчера подходил, говорил: вот завтра увидите, что-то будет. Но та его слова всерьез не восприняла.

Сергей Болков работал в патрульно-постовой службе милиции, но в 2010 вышел на пенсию. Фото: соцсети

- Вчера в три ночи тоже были выстрелы. И до этого в течение нескольких дней были выстрелы. Мы думали салют что ли, а сегодня дошло что это была стрельба, - добавляет жительница дома.

Соседи пытались успокоить Сергея Болкова, но все было тщетно. Силовики также потерпели неудачу, когда потребовали от мужчины сдаться. В ответ Сергей Болков сделал несколько выстрелов, показав, тем самым, что сдаваться он не намерен. Кроме того, во время штурма в квартире раздался хлопок, похожий на шум гранаты.

Стрельба на Химмаше началась 30 мая 2021 около 20:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Взрыв был. Это шумовая граната. Он через дверь отстреливался, - уточнил источник «КП-Екатеринбург». - Попал «собровцу» в щит. Кроме того за окном наблюдали снайпера, но Болков к окну не подходил.

Около 22:30 Сергей Болков был задержан. В момент задержания был сильно пьян.

- Задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, - отчитались в СУ СКР по Свердловской области. – В данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СК России по Свердловской области. Сергея Болкова везут на допрос.