Перед задержанием Сергея Болкова, который стрелял на Химмаше, произошел взрыв

На месте ЧП работают силовики Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в доме в микрорайоне Химмаш, где бывший силовик открыл стрельбу по прохожим из окна, взорвалась шумовая граната. По словам очевидцев и корреспондентов «КП», работающих на месте событий, хлопок в подъезде дома №31 по улице Бородина был очень сильным.

Людей не пускают в подъезд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Через несколько минут после хлопка начался штурм квартиры, в которой забаррикадировался мужчина. Местные жители говорили, что бывший силовик в момент стрельбы был сильно пьян. Из окна он сначала требовал «отменить гомосексуализм», а потом открыл огонь.

В результате стрельбы ранения получили два человека. Сотрудник Росгвардии находится в больнице в состоянии средней тяжести, девятилетняя девочка – в тяжелом состоянии.

На место ЧП прибыли сотрудники Екатеринбурггаза Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одной из возможных причин стрельбы мог стать нервный срыв у Сергея Болкова (так зовут открывшего огонь бывшего силовика), который связан с недавним уходом от него сожительницы. Об этом корреспонденту «КП-Екатеринбург» сообщили местные жители.

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