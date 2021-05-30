Сергей Боков был задержан в тот же вечер Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 30 мая 2021 года житель Химмаша начал стрелять с балкона своего дома на улице Бородина, 31. Стрелял из охотничьего карабина по прохожим и машинам. Успел ранить двоих человек: сотрудника Росгвардии и 9-летнюю девочку.

По словам источника «КП»-Екатеринбург стрелявшего мужчину зовут Сергей Болков. Ему 48 лет. Ранее он работал в полиции, но в 2010 вышел на пенсию.

- Он воевал, бывший чеченец. У него дома целый арсенал, - рассказывают соседи. - Не так давно вроде развелся с женой. Ребенок у него есть. Но с ним не живет. Он как выпьет, дурной становится. Мы его пытались успокоить. Но тщетно.

Чтобы задержать мужчину на место приехали сотрудники полиции и СОБР. Но Сергей Болков отказался сдаваться и начал отстреливаться. Квартиру брали штурмом. Во время штурма в квартире раздался хлопок, по сообщению очевидцев - это был звук шумовой гранаты.

- Задержан подозреваемый в покушении на убийство ребенка и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, - отчитались в СУ СКР по Свердловской области. – В данный момент возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты СУ СК России по Свердловской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стала известна личность стрелявшего по прохожим на Химмаше. Сергей Боков ранее работал в МВД (подробнее)

В Екатеринбурге мужчина открыл огонь с балкона по прохожим и машинам. По предварительным данным, ранен сотрудник Росгвардии и ребенок (подробнее)

В доме екатеринбургского стрелка перед задержанием произошел взрыв. Мужчину, который открыл стрельбу из окна, задержали (подробнее)

«Требовал отменить гомосексуализм»: подробности стрельбы в Екатеринбурге. Бывший полицейский ранил девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии (подробнее)