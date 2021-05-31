Из-за чего уволили из органов бывшего полицейского, который устроил стрельбу в Екатеринбурге, и откуда у него арсенал оружия

Сергею Болкову 48 лет. Последнее время он работал в ЧОПе и много пил. Фото: соцсети

Сергей Болков. Так зовут 48-летнего мужчину, который устроил стрельбу на Химмаше вечером воскресенья 30 мая 2021 года. Он вышел на балкон своего дома на улице Бородина, 31 и начал палить из своего охотничьего карабина «Вепрь» по людям.

Кто пострадал? В результате стрельбы пострадала 9-летняя девочка. Ее доставили в областную клиническую больницу №1 в тяжелом состоянии. Врачи до сих пор борются за ее жизнь. Вторым пострадавшим стал сотрудник Росгвардии, который одним из первых приехал на место ЧП. У него медики зафиксировали сквозное ранение голени. От госпитализации он отказался.

Стрельба началась в 20:00 вечера 30 мая 2021 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за чего Болков начал стрельбу? Соседи мужчины настаивают на нервном срыве. Мол, недавно Болков разошелся с супругой и та забрала с собой их общего 12-летнего сына. (В квартире из которой Болков устроил стрельбу, он проживал один - Прим. Ред). Сергей очень из-за этого переживал и сильно пил. Вечером 30 мая 2021 он также был сильно пьян. В начале перестрелки он «требовал отменить гомосексуализм», а также кричал, чтобы вернулась жена. Кстати, по данным "КП"-Екатеринубрг супруга Болкова работала в Росгвардии, и лишь недавно вышла на пенсию.

- В 20:00 начались выстрелы. Он голый стрелял из окна. Кричал, пусть жена вернётся. Потом приехали Росгвардейцы. Он сначала им сказал что покурит и сам сдастся, а потом открыл огонь снова. Одному попал в ногу, он спрятался за овощным ларьком. Мы выводили людей из торгового зала через служебный вход, - рассказывает контролер торгового зала супермаркета Муйдинов Боходиржон. (Магазин находится напротив дома, откуда были выстрелы - Прим. Ред.)

- Полицейские изъяли из его квартиры 26 пустых гильз, а также 47 гильз было найдено на придворовой территории, - рассказывает руководитель пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых. – Кроме того из квартиры было изъято большое количество пустых бутылок из-под алкоголя. А также охотничий карабин «Вепрь» 1965 года выпуска, пневматическую винтовку Иж и пневматический пистолет Иж.

Квартира Сергея Болкова слева. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Откуда у Болкова такое количество оружия? Болков прошел первую Чеченскую кампанию. У него также была лицензия на оружие, которую он получил в мае текущего года.

- Если бы у подозреваемого была бы судимость, то ему бы лицензию на оружие никто бы не выдал, - уточняет Валерий Горелых.

После службы Болков работал в милиции.

- Этого гражданина уволили из системы МВД 10 лет назад, в 2011 году, в год реорганизации милиции в полицию. Работал он рядовым инспектором Патрульно-постовой службы, по званию был старшим прапорщиком милиции. Уволен был по состоянию здоровья, - рассказывает Валерий Горелых.

Следующим местом работы Болкова стал ЧОП на Химмаше.

Силовики брали квартиру Сергея Болкова штурмом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За день до перестрелки, Болков также сильно пил. Соседи говорят, что несколько дней подряд слышали странные звуки, похожие на выстрелы.

- Честно говоря, мы думали, что кто-то запускает салют. Но сейчас уже понимаем, что это были выстрелы. Он стрелял в своей квартире, - рассказывают соседи.

А накануне он предупредил одну из жительниц дома, намекнув: «Завтра что-то будет». Квартиру Болкова брали штурмом. От силовиков мужчина отстреливался. В момент задержания был сильно пьян. Сначала его отвезли на медицинское освидетельствование, затем на допрос.

Сейчас он находится в изоляторе временного содержания. Ждет, когда ему вынесут меру пресечения.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.105 УК РФ и ст. 317 УК РФ (покушение на убийство малолетнего; посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), - отчитались в СУ СКР по Свердловской области.

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